BES kesintileri 15 Nisan'da başlıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi, 1 Ocak 2017’de başlamış ve ilk olarak bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmalarını içermişti. Sistemin ikinci ayağı ise 1 Nisan tarihinde başlamış ve 45 yaş altı memurları, 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmaları kapsamıştı. Yaklaşık 2.5 milyon memur ve 1.5 milyon özel sektör çalışanı dahil olmak üzere toplam 4 milyon kişi BES'e dahil olmuştu.



BES kesintilerinin 15 Nisan'da başlayacağını açıklayan Türkiye Kamu-Sen’in yaptığı hesaplamaya göre, yüzde 3’lük kesinti her memurda farklı bir yansımaya yol açacak. 8/3 bir hizmetlinin maaşından 60 lira, 9/1 bir öğretmenin maaşından 62 lira, 8/3 pratisyen bir doktorun maaşından 64 lira, 3/2 bir memurun maaşından 65 lira, 4/3 bir sağlık memuru (ebe-hemşire) maaşından 66 lirakesinti yapılacak. Kesintiler küsüratlı olmayacak. Çünkü yönetmelikte, kesinti yapılırken virgülden sonraki rakamların dikkate alınmayacağına ilişkin bir hüküm yer alıyor.



60 GÜN SÜRELERİ OLACAK



Hüriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, giren çalışanlar için iki ay içinde cayma hakkı olacak. Çalışanlar sistemden çıkarken hem kesilen parayı hem de varsa getirisini 10 gün içinde geri alacak. Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla işverene veya şirkete bildirilecek. Cayma bildiriminin ulaşmasının ardından da 10 iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleriyle birlikte çalışana iade edilecek. İki aydan sonra da çalışanlar, isterlerse sistemden çıkabilecekler, ancak böyle bir durumda kesinti söz konusu olacak.



2 YIL SONRA TEKRAR GİRECEKLER



Sisteme dahil olanlara, aylık katkı payının yüzde 25’i oranında destekte bulunulacak. Cayma hakkını kullanmayanlara bir kereye mahsus olmak üzere bin lira destek verilecek. Ancak bu imkandan yararlanmak için en az 3 yıl sistemde bulunmak gerekecek. İlk 3 yılda sistemden ayrılanlara devlet katkısı verilmeyecek. Devlet katkısı hak ediş oranı 3-6 yıl için yüzde 15, 6-10 yıl için yüzde 35, 10 yılını dolduranlar için yüzde 60, sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar için yüzde 100 olacak. Sistem, cayma hakkını kullananları da, otomatik olarak 2 yılda bir tekrar havuza dahil edecek.



CAYMA ORANI YÜZDE 60’A YAKLAŞTI



Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımda cayma oranının, yüzde 60’a yaklaştığı açıklandı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Başkanı Cemal Kişmir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yüzde 60’a yakın olan cayma oranına karşın; kamu çalışanlarının büyük bölümünün sistemde kalacağına inandığını söyledi. Başbakan Yardcımcısı Mehmet Şimşek de, şubat ayında yaptığı açıklamada cayma hakkını kullananların oranının yüzde 26 olduğunu belirtmişti.



KİMDEN NE KADAR BES KESİLECEK?



Unvan BES Kesintisi

8/3 hizmetli 60 lira

9/1 öğretmen 62 lira

8/3 pratisyen doktor 64 lira

3/2 memur 65 lira

4/3 ebe-hemşire 66 lira

2/1 öğretmen 79 lira

1/4 müdür 80 lira

1/1 avukat 81 lira

1/4 mühendis 100 lira

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