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Ankara-Niğde Otoyolu
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Ankara-Niğde Otoyol Projesi için 5 firmadan teklif verildi

Türkiye’nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesinde 5 teklif verildi

14 Nisan 2017 Cuma, 12:06:00 Güncelleme: 12:11:19 AA

Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılan ihalede, Komisyon Başkanı ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Niğde-Pozantı kesiminin tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı.Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılacağını belirten Tutaş, şunları kaydetti:

"Bugün ihalesini yapacağımız Ankara-Niğde Otoyolu, Edirne'den başlayıp, İstanbul'dan geçen ve devamında Bolu-Ankara-Pozantı üzerinden Adana ve Gaziantep'e ulaşarak Şanlıurfa'da tamamlanan ve ileride yapılması planlanan Şanlıurfa-Habur kesimini de kapsayan TEM Otoyolu'nun henüz yapımına başlanmamış bölümünü oluşturmaktadır. Proje güzergahı yakınında Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde gibi kent merkezlerinin yanı sıra Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezleri yer almaktadır.

Bu kesimin tamamlanmasıyla güneydeki turizm ve ticari bölgelere güvenli ve konforlu karayolu ulaşımı sağlanarak, Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar devam eden TEM Otoyolu'nun kesintisi ortadan kalkacaktır."Tutaş, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 275 kilometre 2X3 şeritli otoyol ana gövde ve 55 kilometre 2X2 şeritli otoyol bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda olacağına dikkati çekerek, otoyol kapsamında 12 köprülü kavşak, 3 bin 500 metre uzunluğunda 4 viyadük ile 10 hizmet tesisinin yer alacağı bilgisini verdi.

İnşaat süresi 3 yıl olarak planlanan otoyolun ihalesi için 1'i yabancı olmak üzere 11 şirketin ihale dokümanı satın aldığını kaydeden Tutaş, bunlardan 2 firma 3 ortak girişim grubunun (OGG) teklif verdiğini bildirdi. Komisyonun en kısa sürede dosyaların yeterlilik değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak, teklif zarflarını açacağını ifade eden Tutaş, "Yapım ve işletmede en kısa sözleşme süresini teklif eden isteklinin teklifi en uygun teklif olarak belirlenerek Bakan onayına sunulacaktır." dedi.

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