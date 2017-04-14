İŞ-YAŞAM
14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İŞ-YAŞAM

Öğretmenler boş sınıfta mantar yetiştirdi

14 Nisan 2017 Cuma, 12:45:19 AA

Yozgat'ta iki öğretmen, görev yaptıkları köyde öğrenci sayısı azalınca boş sınıflarda mantar üretimine başladı. Köy halkına alternatif kazanç kapısı sunan öğretmenler, köyden göçü durdurmayı hedefliyor

  • 1 Öğretmenler boş sınıfta mantar yetiştirdi
    1 | 11

    Yozgat'ta iki öğretmen, görev yaptıkları köy okulunda öğrenci sayısının azalmasıyla boş kalan sınıflarda mantar üretimi yapıyor.

  • 2 Öğretmenler boş sınıfta mantar yetiştirdi
    2 | 11

    Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyü İlkokulunda görevli öğretmenler Harun Muratdağı ve Şafak Şişik, okuldaki boş derslikleri değerlendirmek, köylüleri teşvik etmek ve köyden göçü önlemek amacıyla hazırladıkları İstiridye Mantarı Üretim Projesini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sundu.

  • 3 Öğretmenler boş sınıfta mantar yetiştirdi
    3 | 11

    Projenin kabul edilmesinin ardından 500 lira harcayarak öğrencilerle birlikte sınıflarda kurdukları sistemle istiridye mantarı üretmeye başlayan öğretmenler, ilk hasadı Kaymakam Evren Çakır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan'ın da katılımıyla yaptı.

  • 4 Öğretmenler boş sınıfta mantar yetiştirdi
    4 | 11

    Kaymakam Çakır, "Biz de organik ürün üretmek istiyoruz" sloganıyla proje geliştirerek, mantar ürettiklerini söyledi.

  • 5 Öğretmenler boş sınıfta mantar yetiştirdi
    5 | 11

    Köy halkına farklı ürün yetiştirebileceklerini gösterip, kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçladıklarını vurgulayan Çakır, "İlkokulda 7-8 yaşındaki çocuklarımızın bu tarz ürünlerin varlığından haberdar olmaları hem de üretim yapabilmeleri, üretildiğinde bir şeyler elde edilebildiğini görme fırsatı sunuldu. İnşallah hayırlı olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300