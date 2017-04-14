Öğretmenler boş sınıfta mantar yetiştirdi

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Sınıf öğretmeni Şafak Şişik de 3 yıldır Gökdere köyünde görev yaptığını anlatarak, "Köyden çok büyük göç var. Biz de bu göçü durdurmak için bunu yaptık. Köylü için bir geçim kaynağı, iş imkanı sunarız diye projeyi hayata geçirdik." dedi.