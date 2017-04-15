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elektrik faturası
İŞ-YAŞAM

Elektrik faturasında taksitle ödeme dönemi başlıyor

Elektrikte 8.5 milyon abone için devrim niteliğinde karar verildi. Aylık 82 TL’yi aşan faturalarda kredi kartına taksit yapılacak. Tüketiciyle dağıtım şirketleri arasındaki sözleşmelere standart gelecek

15 Nisan 2017 Cumartesi, 10:20:53 Güncelleme: 10:44:12

Elektrikte 8.5 milyon abone için devrim niteliğinde karar verildi. Aylık 82 TL’yi aşan faturalarda kredi kartına taksit yapılacak. Tüketiciyle dağıtım şirketleri arasındaki sözleşmelere standart gelecek.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın enerji tüketiminde rekabet ortamını artırarak piyasanın tüketici lehine gelişmesi için yaptığı çalışmalarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 8.5 milyon elektrik abonesi için devrim niteliğinde düzenleme hazırladı.

Bu kapsamda serbest tüketicilerle dağıtım şirketleri arasındaki sözleşmelere standart getirilirken, tüm elektrik abonelerini kapsayacak şekilde, aylık 82 lirayı aşan fatura ödemelerinde kredi kartına taksit imkânı sunulmasına yönelik çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı.

SÖZLEŞME İKİ YILI AŞAMAYACAK

Düzenleme kapsamında ikili anlaşmaların belirsiz veya belirli süreli olarak hazırlanabileceği, belirli süreli anlaşmanın ise iki yılı aşamayacağı öngörüldü. Anlaşmalarda tüketicilere çeşitli adlar altında ilave bedellerin yansıtılabileceğine dair hükümlere de yer verilmesi üzerine EPDK dağıtım şirketlerine de sınırlama getirdi. Buna göre, ikili anlaşma, aktif elektrik enerjisi, kurul onaylı ve kanunlarca tahsili zorunlu kılınan vergi ve fonlardan oluşacak. Bunların dışında da başka bir bedel uygulanamayacak. Aktif elektrik enerjisi bedeli kuruş/kWh cinsinden taraflarca serbestçe belirlenebilecek.

GÜVENCE BEDELİ ALINABİLECEK

İkili anlaşmada ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşılık olarak da tüketiciden belirli bir güvence bedeli alınmasının önü açıldı. Ayrıca zamanında ödenmeyen fatura borcuna gecikme zammı uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanması halinde yönetmelikte belirtilen gecikme cezası oranını aşamayacağı ve gecikme zammının günlük olarak uygulanacağı da yönetmelikte yer aldı. Tedarikçi tüketiciden herhangi bir nedenle fazla tahsil ettiği tutarı ise günlük olarak işletilecek gecikme zammıyla birlikte tüketiciye iade edecek.

MASRAF TÜKETİCİYE AİT

Fatura ödemelerinde de önemli bir değişikliğe gidiliyor. Daha önce kredi kartına fatura ödeme imkânı tanınırken, şimdi tüketiciye tek çekim ya da taksit imkânı sunulabilecek. Taslak çalışmaya göre ödeme şekli kaynaklı masraflar, talepte bulunan serbest olmayan tüketiciye ait olacak.

 

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