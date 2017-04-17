Okumaya gittiği Bulgaristan'da iş öğrendi

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"ALAN NE KADAR İSE SOLUCAN DA DOĞRU ORANTILI OLARA O KADARDIR"

Yeni tesisle aylık 25 ton katı gübre üretmek istediğini aktaran Akkuş, "Şöyle bir durum var. Ona hayret içerisinde şaşırıyorum. Dar alanlar üzerinde 400 milyon-500 milyon solucan olduğunu iddia edenler var. Hatta bir milyar solucanı olduğunu iddia edenler var. Böyle bir şey mümkün değil. Alan ne kadar ise solucan da doğru orantılı olarak o kadardır.