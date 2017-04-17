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Okumaya gittiği Bulgaristan'da iş öğrendi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:00:09 AA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Beldesinde kurduğu çiftlikte 'Kırmızı California' cinsi solucanlarla organik gübre üretimi yapan Red Worm Organik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Akkuş, 200 bin solucan ile girdiği sektörde şu an yaklaşık 10 milyon solucanla üretime devam ediyor

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    Genç yaşta Kırmızı California' cinsi solucanla başladığı katı gübre işinde şuanda sıvı gübre üretimi yapan Akkuş Türkiye'nin en büyük solucan gübresi üretim tesisini kurmaya hazırlanıyor. Okumaya gittiği Bulgaristan da katı solucan gübresiyle tanışan Akkuş şuanda Türkiye de ürettiği sıvı solucan gübresi ile de müşterilerine hizmet sunuyor.

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    Okumaya gittiği Bulgaristan solucan gübresiyle tanıştığını söyleyen Akkuş, "2008 yılında Bulgaristan'a öğrenci olarak gittim. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencisi olarak. İlk bir yıl boyunca hiçbir ticari faaliyetle ilgilenmiyorduk. Sadece okulumuza ve derslerimize odaklanmıştık.

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    Daha sonra yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Gibi kendi kendimize düşündük bayağı bir ikilemde kaldık. Fakat daha sonra ailemizin yardımıyla 2010 yılında Bulgaristan'da boş bir alan kiraladık ve yapmaya başladık" dedi.

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    "HER GEÇEN YIL YAVAŞ YAVAŞ BÜYÜMEK İSTİYORUZ"

    2011 yılında Türkiye'de solucan gübre işine başladıklarını kaydeden Akkuş, "2 yıl orada gayet güzel olduğunu ve işin gayet daha da ileriye gideceğini fark ettikten sonra Türkiye'de biz kendimiz yapabilir miyiz diye düşünmeye başladık. Sağ olsun babamda bu konuda epey bir destek oldu bana. Türkiye'de yapmaya başladık 2011 yılının sonlarına doğru. Gayette memnunuz. Her geçen yıl yavaş yavaş büyümek istiyoruz" diye aktardı.

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    "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SOLUCAN GÜBRESİ TESİSİNİ KURACAĞIZ"

    200 bin solucanla bu sektöre başladığını ifade eden Akkuş, " Şimdi 14 dönüm arazi üzerinde Türkiye'nin en büyük solucan gübresi tesisini Trakya'da Kırklareli Lüleburgaz toprakları üzerinde kurmayı düşünüyoruz inşallah. Türkiye'de kömürlük diye adlandırabileceğimiz bir alanda 200 bin adet solucanla bu işi yapmaya başladık.

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