İş-Yaşam

"Anadolu propolisi"ni 6 ülkeye satıyorlar

18.04.2017 - 16:09 | Güncelleme: AA

Yaklaşık 5 yıl önce KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle İTÜ Arı Teknokent'te kurulan, Bursa ve Balıkesir gibi ülkenin birçok noktasında sözleşmeli arıcılık modeliyle 100 bin kovandan arı ürünü toplayan firma, yurtdışına açıldı. Ulusal ve uluslararası 12 ödül alan firma, 2 milyon kovanda Anadolu propolisi üretmeyi hedefliyor

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    Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, Taylan Samancı ve Aslı Elif Tanuğur tarafından KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle kurulan firma, "kovandan sofraya" prensibi ve "sözleşmeli arıcılık" modeliyle elde ettiği propolis, arı sütü, ham bal ve poleni, yurtiçinde ve yurtdışındaki tüketiciye sunuyor.

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    BEE'O Genel Müdürü ve ortaklarından Tanuğur yaptığı açıklamada, oğlunun yaşadığı bağışıklık sorunu nedeniyle propolis ve arı sütü ile tanıştığını söyledi.

     

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    Propolisin Türkiye'de üretilmediğini ve Çin'den geldiğini öğrenince öncelikle oğlu için propolis üretmeye karar verdiğini belirten Tanuğur, "Bunun üzerine 6 ay kendi ürettiğim propolis özütü ve arı sütünü kullandım. Daha sonra bu ürünleri tüm annelere ulaştırma hayaliyle yola çıktım. Türkiye'de daha önce üretilmeyen propolisi yine Türkiye'de ilk kez 'sözleşmeli arıcılık' modeliyle ve proses yöntemini geliştirerek tüketime uygun hale getirdik" diye konuştu.

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    Tanuğur, "sözleşmeli arıcılık" modeliyle izlenebilir arı ürünleri üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

     

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    "Bu modelle uzman ekibimizde yer alan ziraat mühendisleri kontrolünde, Bursa ve Balıkesir gibi ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan arıcılarımızla sözleşmeler imzalıyoruz. Kovandan itibaren doğru arıcılık uygulamalarının hedeflendiği bir iş modeliyle hareket ediyoruz. Arıcılarımıza yerinde eğitimler veriyoruz. Ürünleri doğrudan arıcılarımızdan temin ediyor ve kontrollü koşullarda üretim yapılmasını sağlıyoruz. Türkiye'nin her tarafında, sözleşmeli arıcılarımız bulunuyor. Hedefimiz, 2 milyon kovanda propolis ürettirmek. Türkiye genelinde şu anda 500 sözleşmeli arıcı ve yaklaşık 100 bin arı kovanı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürün analizlerini İTÜ'deki laboratuvarlarda yapıyor ve tüketicilere izlenebilir, besin içeriği ve biyolojik aktivitesi korunmuş ürünler sunuyoruz."

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