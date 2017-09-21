İŞ-YAŞAM

Araban'da doğal bal sağımı başladı

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 İHA

Gaziantep'in Araban ilçesi Körhacıobası kırsal mahallesi'nde, bal arılarının zahter, üçgül ve kekik'ten yaptığı doğal bal sağımı başladı. Ballar, kilosu 50-75 TL arasında satışa sunuluyor

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    Araban ilçesinin doğusunda yer alan Karadağ ve çevresinde Haziran ayında ilk sağımı yapan bal üreticileri, Eylül ayında ise son sağıma başladı. 

     

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    Arıların zahter, üçgül ve keklik gibi bitkilerden ürettiği ballar, kilosu 50-75 TL arasında satışa sunuluyor. Körhacıobası kırsal mahallesinde 20 yılı aşkın süredir arıcılıkla uğraşan Yusuf Karataş, 165 fenni ve kara kovandan iki sağım döneminde toplam 1.5 ton bal üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

     

  • 3 Araban'da doğal bal sağımı başladı
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    Organik bal üretimi gerçekleştirdiği için balın yoğun ilgi gördüğünü anlatan Karataş, şu açıklamalarda bulundu:

     

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  • 4 Araban'da doğal bal sağımı başladı
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    Son yıllarda özellikle glikoz ve şeker başta olmak üzere değişik katkı maddeleri de kullanılarak üretilen sahte bal, ucuz fiyatlarla piyasada satılmaya başladı. Bu durum ise tüketicileri doğal ve kaliteli bal üretimine yöneltti. 

     

  • 5 Araban'da doğal bal sağımı başladı
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    Ben de doğal bal üretmek amacıyla yaptığım araştırmalar sonucunda her yıl değişik arı çeşitliliği yaparak arılarımın kalitesini arttırıp doğal bal kalitesine ulaştım ve başarı sağladım. Kendime ait 165 adet fenni ve kara kovan olan arı kovanlarımla bölgede yetişen zahter, üçgül ve kekikten oluşan insan sağlığına faydalı bitkilerin yer aldığı arazilerde yayılımını yaptırdığım arıların ürettiği bal yoğun ilgi görüyor. Elde ettiğim kazançla ailemin geçimini sağlıyorum.

     

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YORUMLAR 15
  • Misafir 31 Ağustos 2017 Perşembe 03:04
    şekeri basmayında
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:29
    işin gözükeniyle tezgah arkası farklı,marketlerdede suyla inceltilmiş bal satılıyor
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:41
    Dünyada balı bir arılar birde Türkler yapar :)
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