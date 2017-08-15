İŞ-YAŞAM

Ayçiçek balının kilogramı 11 TL'den satılıyor

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 AA

Yaz mevsimindeki yağışlar ve arı ölümlerinin az olması dolayısıyla üreticiler balda son 20 yılın en iyi verimini ve fiyatını görüyor. Ayçiçeği balının tenekesi 275 TL'den, kilogramı ise 11 TL'den satılıyor

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    Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şakir Ada yaptığı açıklamada, arıcılığın en iyi dönemini geçirdiğini ve 2017 yılının ayçiçek balı için çok verimli bir sene olduğunu söyledi.

     

     

  • 2 Ayçiçek balının kilogramı 11 TL'den satılıyor
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    Ayçiçek balının Türkiye'de en fazla üretimi yapılan çiçek balı olduğunu vurgulayan Ada, çam balından sonra en çok ihracatı yapılan balın ayçiçek balı olduğunu ifade etti.

     

     

  • 3 Ayçiçek balının kilogramı 11 TL'den satılıyor
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    Ada, ayçiçek balında sağım işleminin tamamlanma aşamasına geldiğini ve beklentinin yüksek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

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  • 4 Ayçiçek balının kilogramı 11 TL'den satılıyor
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    "Ayçiçek balında verim geçen yıllara göre ok çok iyi. Bal üreticileri memnun. Ben 25 yıldır Tekirdağ'dayım ilk defa bu kadar verimli bir yıl yaşıyoruz. Mevsimin güzel gitmesi nedeniyle kış ölümlerinden kaynaklanan açık kapandı. Bal verimlerimiz çok iyi. 1 kovandan 1 teneke, 2 kovandan bir teneke bal alanlar da var. Son zamanlardaki yağışların verime çok büyük katkısı oldu. Yağışlar zamanında oldu. Bu yıl arılarda durum çok iyi. Ayçiçeği balının teneke fiyatı 260-275 lira arasında. Kilogramı 10-11 lira arasında gidiyor. Bu yıl son 20 yılın en iyi fiyatlarını gördük. Geçen sene ayçiçeği balının teneke fiyatı 200 liraydı."

  • 5 Ayçiçek balının kilogramı 11 TL'den satılıyor
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    "PETEKLER DOLDU"

    Arıcı Mehmet Babacık, arıcılığı uzun yıllardan beri yaptığını ve bu sene bal sağımında beklentinin yüksek olduğunu anlattı.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 10 Ağustos 2017 Perşembe 16:39
    En iyi bal anzer balıdır. Alabilene
  • Misafir 10 Ağustos 2017 Perşembe 16:38
    Çiçek balının pek bir artısı yok. Kestane balı yiyin. En iyi şifa kaynağı kestane balıdır. Sonra kekik balı gelir. Kekik balını sofranızda tüketebilirsiniz; fakat kestane balı acı aromasından dolayı tahta kaşıkla günde bir çay kaşığı kadar yenmelidir.
  • Misafir 03 Ağustos 2017 Perşembe 17:33
    Kars bal kasar kaz 10 numara 5 yildiz
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