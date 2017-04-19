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İŞ-YAŞAM

Ot bile yetişmeyen tarlada kendi markasını yarattı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:41:06 AA

İstanbul'da sektörde sürdürdüğü kariyerini geride bırakıp çiftçilik yapmak için Manisa'ya yerleşen Bilge Ünver, üzerinde ot bile yetişmeyen 15 dönümlük arazide kiraz üretimiyle yeni bir hayata başladı

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    Ünver, yeni yaşamında üretimi çeşitlendirerek, üretim alanını da 75 dönüme çıkardı. Ünver üzüm, kiraz ve zeytin yetiştirirken, kendi markasını da yarattı. Şimdi ürünlerini hem iç piyasaya, hem de Avrupa ülkelerine satıyor.

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    Özel sektörde finansman alanında iyi bir kariyeri varken hayatını değiştiren bir karar alan evli 1 çocuk annesi üniversite  mezunu 54 yaşındaki Bilge Ünver, 2000 yılında 37 yaşındayken İstanbul'u terk ederek Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde çiftlik kurdu. 

  • 3 Ot bile yetişmeyen tarlada kendi markasını yarattı
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    Üzerinde ot bile yetişmeyen 15 dönümlük arazide önce kiraz yetiştirmeye başlayan Ünver, zaman içinde üretim yaptığı araziyi 75 dönüme çıkarıp kirazın yanı sıra üzüm ve zeytin yetiştirmeye, hayvancılık da yapmaya başladı. 

    Bilge Ünver, bu süreçte 'Sancaklı Aile Çiftliği' adıyla kendi markasını yarattı.

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    Şehrin gürültüsünden, standart iş hayatından, e-posta'lardan ve  bilgisayardan kaçıp doğaya geldiğini belirten Bilge Ünver, emekli olan eşi Ali Ünver ile birlikte çiftlik yaşamı sürdürdüklerini kaydederek şunları anlattı:

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    Benim hikayem toprağı, doğayı sevmekten ve özel sektörde çok çalışıp yorulmaktan başlayan bir hikaye. 

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