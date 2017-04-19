Ot bile yetişmeyen tarlada kendi markasını yarattı

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Burası benim cennetim. Yılların emeğinin karşılığını toprağın vermesini görmek kadar güzel bir şey yok. Kadınlar önce kendilerine ve yapabileceklerine inansınlar. O inançlarını da asla kaybetmesinler. Neyi istiyorlarsa yapabilirler. Kendileri inandıkları sürece emin olun başarılı olurlar. Kadınlar kendilerine güvensin, ellerinden hiçbir şey kurtulmaz. Ben buna gerçekten inanıyorum.