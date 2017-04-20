İŞ-YAŞAM
20 NİSAN 2017
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General Motors, General Motors fabrikaları, General Motors Valencia
İŞ-YAŞAM

General Motors fabrikalarına el konuldu

General Motors'un Valencia bölgesindeki yer alan fabrikalarına Çarşamba günü illegal şekilde el konuldu. General Motors, haklarını savunmak için tüm yasal yollara başvuracaklarını bildirdi

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:16:50 Güncelleme: 09:18:00 Reuters

GM konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Dün, General Motors Venezolana fabrikasına beklenmedik şekilde kamu otoritesi tarafından el konuldu. Buna ek olarak, araçlar gibi başka varlıklar da kamu otoriteleri tarafından illegal olarak fabrikadan alındı"

Yapılan açıklamada, tesise el konulmasının 2 bin 768 işçi ve 79 bayi için onarılması zararlara yol açacağı da savunuldu.

Ülkenin ekonomik krizi, gıda üreticileri ve ilaç firmaları da dahil olmak üzere diğer birçok ABD şirketine zarar verdi. Venezuela operasyonlarını giderek artan sayıda kendi konsolide hesaplarından çıkarıyorlar.

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