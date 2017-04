THY Başkanı Aycı: "Yolcu sayımız yüzde 10 arttı"

Toparlanmanın ve iyileşmenin ayak seslerinin şu anda önlerinde olduğunu ifade eden Aycı, "Nisan ayından itibaren bazı bölgelerde yüzde 7 ile 10 arası yolcu artışları var. Özellikle Uzakdoğu geri geldi. Afrika iyi gidiyor. Toparlanması gereken bölgemiz Avrupa ve Ortadoğu. Avrupa ile Amerika'nın biraz daha toparlanması lazım. Bununla ilgili de çalışıyoruz. Ruslar çok güçlü geri geldi. Oradaki hatlar çok hızlı geri döndü. Uzakdoğu'nun yeniden artıya geçmesi özellikle karlı hale dönüşmesi bizim için mutlu bir haber oldu" şeklinde konuştu.

"YOLCULARA LAPTOP DAĞITIMI İÇİN SON AŞAMAYA GELDİK"

Habertürk'ten Gökhan Artan'nın haberine göre; ABD ve İngiltere'nin kabin içine cep telefonundan büyük elektronik eşyaların alınmasına kısıtlama getirmesi sonrası yolculara yönelik ücretsiz wifi gibi yeni uygulamaların devam edeceğini dile getiren Aycı, "THY yeniliklerle bu yasaklarla baş edecektir. Her ne engel varsa biz bir yenilik bulup yapacağız. Yolcumuza daha eğlenceli deneyimler sunacağız. Bu yasakla ilgili her seviyede ilgili muhataplarımızla görüşüyoruz. Benim kanaatim bu sürdürülebilir bir yasak değil. Akla mantığa aykırı bir yasak. Laptop vermekle ilgili çalışmalarımız neticelenmek üzere. Business yolcularımıza laptop dağıtacağız. Özellikle laptoplarını bize teslim eden yolcularımıza laptop teslim edeceğiz. Onların bu konuda yolculuk esnasındaki konforlarını en üst düzeyde tutmaya devam edeceğiz. Ekonomi sınıfında da bize laptoplarını teslim edenlere ücretsiz wifi vermek suretiyle onların da mutlu etmeyi sürdüreceğiz. Laptopları taşımak için özel ambalajlama ve kasalar yaptırdık. En iyi teslimat nasıl olur gün geçtikçe bunları geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"REFERANDUM SONRASI TAKE OFF"

Bir gazetecinin "Referandum sonrası take off(havalanma) demiştiniz neler söyleyeceksiniz?" sorusuna THY Yönetim Kurulu Başkanı İker Aycı, "Referandum sonrası take off' a hazırlanıyoruz demiştik. Referandumdan da olumlu bir sonuç çıkması evet çıkması hem ülkemiz için hem şirketimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ülkede istikrar olduğu müddetçe fikirler referandumda açıkça böyle beyan edildikten sonra inanıyorum aşılamayacak hiçbir engel yok. THY'nin önü de açıktır. Yatırımcılar istikrar severler. Yatırımcılar dışında ülkemize daha fazla ziyaretçi gelecek. Turizmin hızlı toparlanacağını ben de düşünüyorum. Ümit ediyorum güzel bir yaz mevsimi bizi bekliyor" diye cevap verdi.

"ÜCRETSİZ KONAKLAMA HİZMETİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Pakistan çıkışlı 20 saatten fazla beklemeli transit yolcuları için uygulamaya konulan İstanbul'da ücretsiz konaklama hizmetini yaygınlaştırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aycı, "Business sınıfına 2 gece Ekonomi sınıfına bir gece şeklinde konaklama hizmet veriyoruz. Önümüzde Suudi Arabistan var. Orta Doğu'dan da Asya'dan gelene yolcularımıza bu kapıyı açıyoruz. Hem otelcilerimizle iş birliği yaparak İstanbul'un ve Türkiye'nin daha iyi pazarlanması, ziyaretçi sayımızın arttırılması konusunda üzerimizde düşen tanıtım sorumluluğunu ve bir havayolu şirketi olarak hissedarlarımıza olan sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yeni çalışmalarla bunları destekliyor olacağız. İstanbul şehir turları veriyoruz. Yeni kampanyalarımızı açıklamıştık. Bunları da sürdürüyoruz" dedi.

"İNŞALLAH KUPA GELDİĞİ ÜLKEDE KALIR"

Turkish Airlines Euroleague Final Four'da kupayı bir Türk takımının almasından mutluluk duyacağının altını çizen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı,"Geçen sene Fenerbahçe kıl payı kaçırmıştı. Çok üzülmüştük. Hamdolsun İstanbul'da yapılacak dörtlü final. Ama Fenerbahçe ama diğer takımlarımız kazanır. Kupa geldiği ülkede kalır inşallah" şeklinde konuştu.

"DOKTARLARA BİR TAKIM SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK"

THY ile seyahat eden doktorların olası bir yolcu rahatsızlanmasında müdahalesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten İlker Aycı, "Doktorlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz şu anda.Pazarlamayla ilgili uçuşa gelmeden önce bize kendini tanıtan doktorlara biz de bir takım sürprizler hazırlıyoruz. İşte mil destekleri.Bu teşvik programları sayesinde doktorlarımız daha rahat kendini ifşa edebilecek" dedi.