Ömrünü Yörük çalgısı sipsiye adadı

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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Türk Müziği Devlet Konservatuvarı açıldı. Bu üniversitede çalgı yapımı olarak bir bölüm açılabilirse bu enstrümanımızın ölüp kaybolmaması, yaşaması için orada gönüllü usta olarak çalışabilirim. Usta olacak öğrencilere öğretirim, eğitirim. Bu da geleceğe karşı hedefimizdir. Ölmemesi için çabalamaya devam edeceğiz. Böyle bir bölüm açılırsa eğer gereken desteği veririz."