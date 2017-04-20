Apple’ın 23 Nisan kampanyasında kameranın arkasına Türk çocukları geçti

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Beliz E. 11 yaşında

“Çektiğim tavşanlı fotoğrafı dev bir afişte okula giderken görünce gözlerime inanamadım, çok heyecanlandım. Sonra da çektiğim videoların ikisi televizyonda çıkınca da çok hoşuma gitti. Hiç unutamayacağım bir tecrübe oldu benim için.”