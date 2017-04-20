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İlek gelir kapısı oldu

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:44:27 AA

İncirin olgunlaşması için kullanılan ilek (erkek incir), reçel olarak değerlendirilmeye başlanınca, Aydın'ın Koçarlı ilçesi sakinleri için gelir kaynağı oldu

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    İncirin olgunlaşması için kullanılan ilek (erkek incir), son dönemde reçel yapımında değerlendirilmeye başlanınca, Koçarlı ilçesi sakinleri için kazanç kapısı haline geldi.

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    Koçarlı'da doğal olarak yetişen ilekler, bazı vatandaşlar tarafından toplandıktan sonra burada faaliyet gösteren bir işletmeciye kilogramı 1,5-2 liradan satılıyor. 

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    Depoda temizlenen ilekler daha sonra torbalara konularak, reçel yapılmak üzere Bursa ve birçok ildeki işletmelere gönderiliyor.

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    İşletmeci Tokay Cenger, AA muhabirine, incirlerin döllenmesi ve olgunlaşması için kullanılan ilekin son zamanlarda reçel yapımında kullanılmaya başlandığını anlattı.

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    Sadece nisan ayında yetişen bu üründen 200 tonun üzerinde sattıklarını belirten Cenger, "İşletmedeki 50 kadın ileklerin temizliğini, kesimini, torbalanmasını yapıyor. İlek burada yetişiyor ama ne yazık ki reçeli başka ilde yapılıyor." dedi.

 

 

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