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Naci Ağbal
İŞ-YAŞAM

Büyük fonların Türkiye'ye yatırım ilgisi

Maliye Bakanı Ağbal, "Toplam bilançoları 4 trilyon doların üzerinde olan Avrupa, Amerika ve Kanada merkezli fonlar, Türkiye'ye yatırım yapma iştahlarının yüksek olduğunu dile getirdi" dedi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:46:47 Güncelleme: 11:53:15 AA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, toplam bilançoları 4 trilyon doların üzerinde olan Avrupa, Amerika ve Kanada merkezli fonların, referandum sonrası dönemde hızlı bir şekilde reformlara odaklanılmasını beklediklerini ve Türkiye'ye yatırım yapma iştahlarının yüksek olduğunu söyledi.

Ağbal, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında geldiği Washington'da soruları yanıtladı.

Washington'da küresel yatırım fonlarının yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştiren Ağbal, referandum sonrasında ekonomi üzerindeki belirsizliklerin ortadan kalktığını, gündemin yapısal reformların hızla uygulanması olduğunu dile getirdi.

Öncelikli reformlar arasında kamu maliyesi, iş gücü piyasası, eğitim ve hukuk sistemi ile İstanbul Finans Merkezi ve mikro sektörel reformların yer aldığını belirten Ağbal, Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile İstanbul Finans Merkezi Kanun Tasarısını gelecek haftalarda Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunacağını aktardı.

Maliye Bakanı Ağbal, büyüme dostu kamu maliyesinin 2017 yılında ekonomiye can suyu veren önemli teşvikler sunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu teşvikler, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana sürdürdüğü mali disiplin sayesinde, kazanılan mali alan sayesinde veriliyor. Bu mali disiplini ve alanı korumaya devam edeceğiz. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye artan bir ilgisi var. Burada görüştüğümüz ve toplam bilançoları 4 trilyon doların üzerinde olan Avrupa, Amerika ve Kanada merkezli fonlar, Türkiye'nin referandum sonrası dönemde reformlara hız kazandırmasını beklediklerini, eğer gerekli adımlar atılırsa Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler içinde olumlu yönde ayrışacağını, bu nedenle Türkiye'ye yatırım yapma iştahlarının yüksek olduğunu dile getirdi. Bu yatırımların önümüzdeki dönemde peyderpey gerçekleşmesini bekliyoruz."

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