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Nihat Zeybekci
İŞ-YAŞAM

Zeybekci: "İlk fırsatta OHAL'den kurtulmamız lazım"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bloomberg HT'de Yatırım Kulübü programında önemli açıklamalarda bulundu. OHAL'e karşı olduğunu ancak Türkiye'de bunu gerektiren ortamın bitmiş olması gerektiğini söyleyen Bakan Zeybekci, "Başta FETÖ olmak üzere terör tehdidi ortadan kalkmalı. Türkiye ilk fırsatta OHAL'den kurtulmalı" dedi.

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:50:50 Güncelleme: 11:36:40

Zeybekci "Serbest bölgeler, üretim üzerindeki yükler gibi birçok alanda çalışmalarımız bir noktaya geldi, üretimle ilgili önemli reform paketi gelecek. Kamunun yükleri konusunda da ciddi reformlar yapmamız gerekiyor ve yapılacak" dedi.

"UZAKTAN BAKINCA ALGI KÖTÜ"

Zeybekci doğrudan yabancı sermaye girişlerinin yıllık 30-35 milyar dolar seviyelerine gitmesi gerektiğini söyledi. Bakan, darbe girişimi sonrası dünyaya Türkiye ile ilgili istedikleri mesajı veremediklerini ifade ederek, " 15 Temmuz'dan sonra AB'de birçok ülkeye gittim. Gidip anlatmak lazımdı ama Avrupa'da hiçbir ülkenin sözlüğünde darbe diye bir söz yok. Anlaması da son derece zor. Uzaktan baktığınızda algı kötü. Bu durumda doğrudan yabancı sermaye girişinin pozitif olmasını gerektiren hiçbir şey yok. 2017'de ihracat, büyüme ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili fırsatlar olacağını düşünüyorum" dedi.

KABİNE DEĞİŞİMİ OLACAK MI?

Referandumdan sonra kabine değişimi olup olmayacağı sorusuna "bulunduğumuz ortamlarda böyle birşeye şahit olmadım. Takdir tabii Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızındır ama yakın gelecek için böyle birşey konuşulmadı." yanıtını verdi.

AB İLE İLİŞKİLER

AB ile şu anki ortamın pozitif olmadığını belirten Bakan "AB'ye söylenecek çok şey var. Irkçılık, içine kapanma, İslamofobi rağbet görmeye başladı. Seçimlerden sonra normalleşmesini bekliyorum. Biz AB ile önemli gündem yakaladık; Gümrük Birliği'nin güncellenmesi... Bu vize muafiyetinden de önemli. AB Türkiye için birinci ticaret ortağı" dedi.

"İLK FIRSATTA OHAL'DEN KURTULMAK LAZIM"

OHAL'e karşı olduğunu ancak Türkiye'de bunu gerektiren ortamın bitmiş olması gerektiğini söyleyen Bakan "Başta FETÖ olmak üzere terör tehdidi ortadan kalkmalı. Türkiye ilk fırsatta OHAL'den kurtulmalı" dedi.

Çaykur'un Katarlılara satıldığına yönelik iddialara ilişkin Bakan "Çaykur'un söylendiği gibi bir ortaklık veya satış planı yok. Zaten resmi açıklamayı Çaykur Genel Müdürlüğü yaptı. Şöyle bir şey de var; Türkiye'deki bir şirketin yabancı yatırımcı tarafından alınmış olmasını ben yadırgamıyorum ama böyle bir şey şu anda yok. " dedi.

Bloomberg HT

 

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