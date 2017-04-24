İzocam Genel Müdürlüğüne Levent Gökçe getirildi

İzocam'dan yapılan açıklamada, Türkiye’de 1965 yılından bu yana yalıtım sektöründe faaliyet gösteren ve 2006 yılından beri Fransız Saint Gobain Grubu ve Kuveyt Alghanim Grubu ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren şirkette genel müdür değişikliğine gidildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de, 2002 yılından beri Genel Müdürlük görevini yürüten A. Nuri Bulut’un, 31.03.2017 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olduğunu bilgilerinize sunarız. Bulut’un İzocam A.Ş.’deki Yönetim Kurulu Üyeliği ise devam edecektir.

Boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna, Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Türkiye Genel Direktörü olarak görevini yürüten Levent Gökçe atanmıştır."

LEVENT GÖKÇE KİMDİR?

Levent Gökçe, 1967 yılında Aydın Söke’de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi ve ardından ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Gökçe, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik eğitimini tamamladı. Profesyonel iş hayatına Akzo Nobel Kemipol şirketinde “Teknik Servisler Müdürü” olarak başladı.

Gökçe, Saint-Gobain Weber’e geçiş yaptığı 1999 yılı ile 2002 yılları arasında Satış Müdürlüğü görevini üstlendi ve ardından sırasıyla; Satış ve Pazarlama Direktörlüğü (2002 - 2005) ve Genel Direktörlük (2005 - 2017) görevlerini yürüttü. Evli ve 2 çocuk babası olan Levent Gökçe, İngilizce biliyor.

A. NURİ BULUT KİMDİR?

İzocam’da 36 yıldır çalışan A. Nuri Bulut ise Saint Gobain Grubu içinde farklı bir sorumluluk üstlenecek. Bulut, Saint Gobain Grubu’nun Türkiye’deki büyüme

stratejisine bağlı olarak Saint Gobain Türkiye Delegasyon yapılanması sürecini daha etkin kılmak ve Türkiye’deki Saint Gobain şirketleri arasında eşgüdüm

sağlamak üzere Saint Gobain Türkiye Yöneticisi olarak atandı.

Ankara doğumlu olan A. Nuri Bulut, Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi’nin ardından, 1979’da İstanbul Teknik Üniversitesi’nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu. İş yönetimi yüksek lisansını 1995’de Koç Üniversitesi’nde yaptı. İş hayatına 1978 yılında Tokar A.Ş.’de Proje Mühendisi olarak başlayan Bulut, 1981’de İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Gebze tesislerine İmalat Şefliği görevini üstlendi.

Takip eden yıllarda sırasıyla İmalat Müdürlüğü, Projeler Müdürlüğü, Mühendislik Müdürlüğü pozisyonlarında bulundu. 1996 - 2002 yılları arasında İzocam Teknik Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2002 yılında İzocam Genel Müdürlüğü

görevine getirilen A. Nuri Bulut, çeşitli görevlerde çalıştığı 36 yıl boyunca şirketin ve Türkiye’de yalıtım sektörünün yol almasına büyük katkıda bulundu.

Evli ve 1 çocuk babası olan A. Nuri Bulut, İngilizce ve Fransızca biliyor.