İŞ-YAŞAM
25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İŞ-YAŞAM

Hayvancılık sektörüne Suudi Arabistan ilgisi

25 Nisan 2017 Salı, 11:54:26 AA

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının organizasyonuyla Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret eden Suudi Arabistan merkezli büyük işletmeler, her yıl yaklaşık 10 milyon küçükbaş hayvan ithal eden ülkelerinin bu alandaki açığını Türkiye'de yapacakları yatırımlarla kapatmayı hedefliyor

  • 1 Hayvancılık sektörüne Suudi Arabistan ilgisi
    1 | 11

    Yıllık yaklaşık 10 milyon küçükbaş hayvanın ithal edildiği ve suyun korunması için zirai faaliyetlerin yasaklanmasının gündemde olduğu Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren bazı büyük işletmeler, Türkiye'de hayvancılık alanında yatırım yapmaya hazırlanıyor.

  • 2 Hayvancılık sektörüne Suudi Arabistan ilgisi
    2 | 11

    Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (TYDTA) organizasyonuyla, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret eden Suudi Arabistan merkezli bazı büyük firmalar, devletin verdiği hibe desteklerden yararlanarak Türkiye'de hayvan çiftlikleri kurmak ve ülkelerinin yıllık 10 milyona ulaşan küçükbaş hayvan ihtiyacının önemli bölümünü Türkiye'den karşılamak için kolları sıvadı.

  • 3 Hayvancılık sektörüne Suudi Arabistan ilgisi
    3 | 11

    Cidde Ticaret ve Sanayi Odası Hayvancılık Bölüm Başkanı Macid el-Hamis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında iyi düzeyde iş birliği bulunduğunu söyledi. Her yıl tatil için Türkiye'yi tercih eden binlerce Suudi Arabistanlı'nın burayı ikinci vatanları olarak gördüklerini anlatan Hamis, kendilerinin de heyet olarak birkaç gündür bölgede bulunduklarını belirtti.

  • 4 Hayvancılık sektörüne Suudi Arabistan ilgisi
    4 | 11

    Macid el-Hamis, bölgede hayvancılık, tarım ve yem konusunda çalışmalar yapmayı planladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

  • 5 Hayvancılık sektörüne Suudi Arabistan ilgisi
    5 | 11

    "Suudi Arabistan'ın yıllık yaklaşık 10 milyon civarında küçükbaş hayvan ihtiyacı var ve bunun tamamını ithal ediyor. Bu hayvanları Türkiye'den temin etmek ve buradaki imkanları araştırmak için geldik. Programımız kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yapılan çalışmaları inceledik.

 

 

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000