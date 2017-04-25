Hayvancılık sektörüne Suudi Arabistan ilgisi

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Nasır, Türkiye'nin hayvancılık anlamında iyi bir yerde olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Birkaç gündür bölgeyi inceliyoruz. Hayvan fiyatları nasıl, lojistik nasıl olur değerlendiriyoruz. Türkiye gelişmiş bir ülke olarak her zaman örnek. Heyetimiz yaklaşık 50 kişiden oluşuyor, küçük ve büyükbaş hayvan, yem, dondurulmuş et, makine ve teknolojik anlamda çalışmalar için buradayız. Heyette aynı zamanda Katar, Kuveyt, Bahreyn ve diğer Körfez ülkelerinden iş adamları da var.