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"İhracatta Fark Yaratanlar" ödüllerini aldı

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 2016 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi

25 Nisan 2017 Salı, 14:25:02 Güncelleme: 14:47:45

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), sektörün 2016 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 1,4 milyar dolarlık ihracata katkı yapan 5 farklı kategoride 293 başarılı ihracatçıyı “İhracatta Fark Yaratanlar” gecesinde ödüllendirdi.

Törenin açılışında konuşan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, sektör olarak zor geçen bir yılda gerçekleştirilen 1,4 milyar dolarlık ihracata katkısı olan üyelere teşekkür etti. Birlik olarak 2017 yılına umutlu başladıklarına vurgu yapan Şenocak "Bu yılın ilk çeyreğinde 367 milyon dolar ihracatla, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatımızda yüzde 14’lük artış yakaladık.

Bu oran Türkiye ortalamasının iki katına tekabül ediyor. Sektörümüzün sorunlarına 2016 yılı içerisinde çok ciddi çözümler ürettik. İhracatçılarımız yeşil pasaportlarına kavuştu. KGF ve Eximbank ile yaptığımız anlaşmalar ile üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırdık. Deri konfeksiyon ürünlerine ve ayakkabı aksamına ilave gelir vergisi getirttik. Yurt dışı tanıtımlarımızı tüm hızıyla sürdürdüğümüz gibi ülkemize getirdiğimiz alım heyetleriyle hem ülkemizin algısına hem de ihracatçılarımıza katkı sağladık.

Kıymetli kürkün hammadde ithalatından alınan ÖTV’nin kaldırılması için çalışmalarımız sürüyor. Rusya’da Türkiye Ticaret Merkezi kurmak için de çalışmalarımıza başladık. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin meyvesini 2017 yılı itibariyle almaya başladık. Mart ayında gerçekleştirdiğimiz 160 milyon dolarlık ihracat ile son 27 ayın en yüksek ihracatını gerçekleştirdik" diye konuştu.

2017 YILINDA SEKTÖR İVME KAZANACAK

Sektörün 2017 yılında ivme kazanacağını belirten Şenocak, "2023 yılı ihracat hedeflerimizi yakalayabilmek için sektör olarak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu yolda hedeflediğimiz başarıyı yakalayabilmek için AR-GE, inovasyon, markalaşma ve tasarım konularına çok önem veriyoruz.

Bu bilinçle deri ve ayakkabı tasarım yarışmaları düzenliyoruz. Ekonomi Bakanlığımızın teşvikleriyle 3 UR-GE projemizi de hayata geçiriyoruz. Bu UR-GE projelerimiz için 60 firmamızdan başvuru aldık. İhracatçı firmalarımız devletimizin verdiği teşviklerden daha bilinçli bir şekilde faydalandıkça sektörümüz çok daha ileriye gidecek" dedi.

"GELECEKTE VAR OLABİLMEK İÇİN DEĞİŞİM GEREKİYOR"

"İhracatta Fark Yaratanlar" ın ödüllendirildiği gecede hazırladığı sunum ile ihracatçılara yeni bir bakış açısı kazandıran Fütürist Ufuk Tarhan, “Gelecekte var olabilmek için değişim gerekiyor. Gelecek artık eskisi gibi bizi bekleyen bir süreç değil, peşimizde ve sürekli değişerek bizi farklılaştırıyor. İş hayatımızda ve günlük yaşamda artık hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Gelecekçiler olarak değişimi yeterli bulmuyoruz, yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı izah etmekte değişim yeterli bir kavram değil.

En iyi, en güçlü, en çok bilen olmak için dönüşümün kendisi olmak gerekiyor. Çünkü içinde bulunduğunuz dönem ile insanlığın bizzat dönüştüğü başka bir türe doğru yol aldığı bir çağdayız. Gelecekte hayatımıza robotlaşmış insanlar ya da insansılaşmış robotlar olarak devam edeceğiz. Geleceğe çok disiplinli hazırlanmak lazım ve bunun için de önce kendimizi hazırlamalı daha sonra da bu değişimi işimize yansıtmalıyız" diye konuştu.

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