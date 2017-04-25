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Patatesin kilosu 4 lirayı aştı

İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlerde kilosu 4 liraya kadar çıkan taze patateste ilk hasat Adana ve İzmir Ödemiş'te başladı. Ülke genelindeki hallerde fiyatı değişkenlik gösteren patates en ucuz Adana ve Mersin halinde en pahalı ise İstanbul Hali'nde satılıyor

25 Nisan 2017 Salı, 15:11:02 Güncelleme: 15:13:32 İHA

Sektör temsilcileri, taze patatesin çıkmasıyla birlikte depocuların telaşa kapılıp, ellerindeki ürünü piyasaya sürdüğünü , böylece patates fiyatlarının düşeceğine dikkat çekiyor.

İhracat, dondurulmuş kızartmalık patates, cips ve depolarda bekletilen patates derken, dar gelirlinin temel gıda maddelerinden patatesin kilosu bazı illerde 4-5 liraya kadar yükseldi. Pazar ve market tezgahlarında eski patatesin kilosunun 3 lirayı aştığını gören vandaşlar halde 4 lirayı bulan taze patatesin yanına bile yaklaşamıyor. Vatandaşlar, üreticiden ziyade parayı aracıların kazandığını, bunun da sofraya zam olarak yansıdığını ileri sürüyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin derlediği bilgiye göre, en ucuz patates Mersin ve Adana' Hali'nde satılıyor. Ödemiş ve Adana'da başlayan yeni ürün hasadıyla birlikte depolardaki eski patatesler piyasaya sürüldü. Ancak turfanda patates şimdilik fiyatların düşüremedi.

Hasadın yaygınlaşmasıyla kilosu çarşı-pazarda 4-5 liraya yükselen patetEsin ateşi de düşecek. Bursa Hali'nde taze patatesin kilosu 1 ile 3lira arasından satışa sunulurken Mersin Büyükşehir Sebze ve Meyve Hali'nde 1.30 lira, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde 1.50 ile 1.80 lira, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde 70 kuruş ile 1 lira 70 kuruş arasından satılıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde patatesin kilosu 50 kuruş ile 1 lira arasında satılıyor.

Yeni mahsulün hasadıyla birlikte depolardaki patatesin fiyatlarının düşme eğilimine girdiğini belirten sektör temsilcileri, Adana ve Ödemiş'te başlayan hasatla fiyatın düşeceğini belirterek, "Depolardaki ürünler tüccarlar tarafından azar azar piyasaya sürülüyordu. Taze mahsulle birlikte eski patates pazar tezgahlarını süsler oldu. Bu da fiyatların düşeceğine işaret. Bazı marketlerde eski patates 90 kuruştan satılıyor" ifadelerini kullanıyor.

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