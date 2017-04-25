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Rusya'nın Türkiye'ye buğday ihracatı arttı

Rusya mart ayında şubat ayına kıyasla yüzde 292 artışla Türkiye'ye 322 bin ton buğday ihraç etti

25 Nisan 2017 Salı, 17:11:36 Güncelleme: 17:15:08 AA

Rusya’nın Türkiye’ye buğday ihracatının mart ayında bir önceki aya kıyasla yaklaşık dört kat artarak 322 bin tona çıktığı bildirildi.

Merkezi Moskova'da bulunan tarım piyasaları analiz şirketi SovEkon tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın şubat ayında Türkiye’ye 82 bin ton olan buğday ihracatı, mart ayında yüzde 292 artarak 322 bin tona yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SovEkon Direktörü Andrey Sizov, Türkiye’nin Rus buğdayına yönelik 15 Mart’ta yürürlüğe koyduğu iddia edilen yeni vergi düzenlemesinden önce Rusya’nın buğday ihracatını eski sözleşmeler doğrultusunda arttırmayı başardığını kaydetti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, bir süre önce yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile geçen hafta Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında önümüzdeki günlerde karşılıklı istişarelerin neticelenerek Rus tarım ürünlerine yönelik sorunların aşılması konusunda umutlu olduklarını ifade etmişti.

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye Ekonomi Bakanlığının Rusya’dan ithal edilen tarım ürünlerine yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergi düzenlemesine ilişkin resmi bilginin kendilerine ulaştığını iddia etmişti.

Buna göre Türkiye'nin, Rusya’dan ithal ettiği buğday ve mısıra yüzde 130, pirince yüzde 45, ayçiçek yağına yüzde 36, ayçiçeği küspesine yüzde 13,5 ve bakliyat ürünlerine yüzde 9,7 vergi artışını öngören düzenlemeye geçtiği öne sürülmüştü.

Rus Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, 2016 yılında Türkiye’ye 4,7 milyon ton tahıl ürünü ihraç eden Rusya'nın Türkiye'den tavuk eti, hindi eti, domates, salatalık, turşu, üzüm, elma, armut ve çilek ithalatı yasağı ise devam ediyor.

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