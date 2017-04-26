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Naci Ağbal
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"Bazı vergileri kaldırabiliriz"

Ekonomide yukarı yönlü ivmeyi çok rahat bir şekilde gördüklerini söyleyen Maliye Bakanı Ağbal, piyasa derinliği için bazı vergileri kaldırabileceklerini bildirdi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:53:58 Güncelleme: 12:00:57

Maliye Bakanı Naci Ağbal, piyasa derinliği için çalışma yaptıklarını ve bazı vergileri kaldırabileceklerini açıkladı. Ağbal ayrıca finansal piyasalara yeni enstrümanlar getirmek için düzenleme yaptıklarını da bildirdi.

İstanbul'da "Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Çalıştayı"nda konuştu.

Ekonomide alınan tedbirlerin bütçe açığına etkisinin milli gelirin yüzde 0,74'ü olduğu bilgisini paylaşan Ağbal, "Kamu maliyesinde alacağımız tedbirler arz tarafına yansıyacak. Türkiye'de mali disiplin var ve sürecek. Almış olduğumuz tedbirler geçici. Tedbirlerin etkisinde oran gelecek yıl yüzde 0,38, 2019'da yüzde 0,30'a düşüyor" dedi. Ağbal tedbir ve teşviklerin etkisini göstermeye başladığını belirtti.

"ATILAN ADIMLAR SONUÇ VERİYOR"

Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) sağladığı destekten 203 bin firmanın 146,4 milyar liralık fayda sağladığını söyleyen Ağbal, "KGF kredilerinde bankaların basiretli davrandıklarına inanıyorum. Genişlemeci kamu maliyesi sonuç veriyor, rakamları izliyoruz. Ekonomide yukarı yönlü ivmeyi çok rahat bir şekilde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağbal piyasa derinliği için bazı vergileri kaldırabileceklerini bildirdi.

Finansal piyasalara yeni enstrümanların kazandırılmasını öngören düzenlemeler bulunduğu açıklamasını yapan Ağbal, ayrıca İstanbul Finans Merkezi kapsamındaki kanun çalışmasının haftaya Meclis'e geleceğini duyurdu.

Dünya

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