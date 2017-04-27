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Dünyaca ünlü markaların isimlerini bulma hikayesi

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:22:19 HABERTURK.COM

Bugünün dünyası adeta markalar dünyası. Markalar dünyaya hükmediyor, hayatlarımıza yön veriyor ve tercihlerimizi belirliyor. Peki ünlü markaların isimlerinin nereden geldiğini biliyor musunuz?

  • 1 Dünyaca ünlü markaların isimlerini bulma hikayesi
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    ADİDAS

    Ünlü spor markasının adı, kurucusu Adolf Dassler'dan geliyor. Adidas, Birinci Dünya Savaşı'nda savaştıktan sonra spor ayakkabı üretmeye başlayan Dassler'ın takma adı "Adi" ile soyadının ilk üç harfinin birleşiminden oluşuyor.

  • 2 Dünyaca ünlü markaların isimlerini bulma hikayesi
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    ROLEX

    Ünlü saat markası Rolex'in kurucusu Hans Wilsdorf, markası için tüm dillerde kolayca söylenebilecek bir isim aradı ve at binerken aklına gelen isim olan Rolex'i çok beğendi.

  • 3 Dünyaca ünlü markaların isimlerini bulma hikayesi
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    AMAZON

    ABD'li ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, ilk başta markaya Cadabra ismini vermek istedi, sonra dünyanın en büyük nehri olan Amazon'da karar kıldı ve logoya da nehrin bir görselini koydu. 

  • 4 Dünyaca ünlü markaların isimlerini bulma hikayesi
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    GAP

    Giyim markası GAP'ın ismi, yetişkinler ve çocuklar arasındaki kuşak farkının İngilizcedeki anlamı olan "gap" kelimesinden geliyor.

  • 5 Dünyaca ünlü markaların isimlerini bulma hikayesi
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    GOOGLE

    İnternet devi Google'ın ismi, kurucu Larry Page'in Stanford Üniversitesi'nde diğer öğrencilerle yaptığı beyin fırtınası toplantılarında ortaya çıktı. En beğenilen öneri, tanımlanabilir en büyük sayılardan biri olan "googolplex" idi. Ancak bir öğrenci ismi yanlış telafuz edip "google" deyince Page bu ismi çok beğenip şirketine verdi.

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