Dünyaca ünlü markaların isimlerini bulma hikayesi

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GOOGLE

İnternet devi Google'ın ismi, kurucu Larry Page'in Stanford Üniversitesi'nde diğer öğrencilerle yaptığı beyin fırtınası toplantılarında ortaya çıktı. En beğenilen öneri, tanımlanabilir en büyük sayılardan biri olan "googolplex" idi. Ancak bir öğrenci ismi yanlış telafuz edip "google" deyince Page bu ismi çok beğenip şirketine verdi.