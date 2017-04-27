Dünyaca ünlü markaların isimlerini bulma hikayesi

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:22:19 | Güncelleme: 10:48:33
HABERTURK.COM
Bugünün dünyası adeta markalar dünyası. Markalar dünyaya hükmediyor, hayatlarımıza yön veriyor ve tercihlerimizi belirliyor. Peki ünlü markaların isimlerinin nereden geldiğini biliyor musunuz?
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ADİDAS
Ünlü spor markasının adı, kurucusu Adolf Dassler'dan geliyor. Adidas, Birinci Dünya Savaşı'nda savaştıktan sonra spor ayakkabı üretmeye başlayan Dassler'ın takma adı "Adi" ile soyadının ilk üç harfinin birleşiminden oluşuyor.
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ROLEX
Ünlü saat markası Rolex'in kurucusu Hans Wilsdorf, markası için tüm dillerde kolayca söylenebilecek bir isim aradı ve at binerken aklına gelen isim olan Rolex'i çok beğendi.
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AMAZON
ABD'li ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, ilk başta markaya Cadabra ismini vermek istedi, sonra dünyanın en büyük nehri olan Amazon'da karar kıldı ve logoya da nehrin bir görselini koydu.
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GAP
Giyim markası GAP'ın ismi, yetişkinler ve çocuklar arasındaki kuşak farkının İngilizcedeki anlamı olan "gap" kelimesinden geliyor.
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GOOGLE
İnternet devi Google'ın ismi, kurucu Larry Page'in Stanford Üniversitesi'nde diğer öğrencilerle yaptığı beyin fırtınası toplantılarında ortaya çıktı. En beğenilen öneri, tanımlanabilir en büyük sayılardan biri olan "googolplex" idi. Ancak bir öğrenci ismi yanlış telafuz edip "google" deyince Page bu ismi çok beğenip şirketine verdi.
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IKEA
İsveç'ten dünyaya yayılan IKEA'nın ismi de, kurucusu Ingvar Kamprad'ın ismi ile İsveç'te büyüdüğü iki köy olan Elmtaryd ve Agunnaryd'ın baş harflerinden geliyor.
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NIKE
Nike, Yunan mitolojisinde zafer tanrıçasının adı.
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PANERA
ABD'li kafe zinciri Panera'nın ismi, İspanyolcada ekmek anlamına gelen pan ve İngilizce era (zaman) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.
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PEPSI
Pepsi ismini İngilizce dispepsi, yani hazımsızlık kelimesinden alıyor. Pepsi Cola'nın hazmsızlığa iyi geldiği fikrinden yola çıkarak bu ismi seçen markanın yaratcısı Caleb Davis Bradham, aslında doktor olmak istiyordu. Ancak aile krizi sonucu tıptan vazgeçip eczacılığı seçti ve Pepsi'yi yarattı.
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STARBUCKS
Dünyanın en büyük kahve markası Starbucks'un kurucusu Gordon Bowker, marka için güçlü bir etki yaratacağını düşünerek "st" ile başlayan kelimeler düşündü. Bir yakını, eski bir maden kenti olan Starbo'dan bahsedince Bowker'ın aklına Moby-Dick'teki Starbuck geldi.
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VENMO
Dijital para ödeme uygulaması Venmo'nun adı, Latincede "satmak" anlamına gelen "vendo" kelimesinden geliyor.
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VERIZON
ABD'li iletişim devi Verizon'un ismi, Latince "gerçek" anlamına gelen "veritas" ile markanın geleceğe baktığını ifade eden "horizon" (ufuk) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.
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ZARA
Zara'nın kurucusu İspanyol işadamı Amancio Ortega, ilk mağazasının adını 1964 yapımı Zorba filmine atıfla Zorba koymuştu. Ancak mağazanın sokağındaki Zorba isimli barın sahibi, Ortega'dan bu ismi değiştirmesini isteyince markanın adı Zorba'ya benzeyen Zara olarak değiştirildi.
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MCDONALD'S
McDonald's kurucusu Raymond Kroc, milkshake makinesi satarken California'da bir burger dükkanı işleten Dick ve Mac McDonald kardeşlerle tanıştı. Burger dükkanının müdavimi olan Kroc, daha sonra ABD çapında açtığı franchiselara burgerlerini çok sevdiği kardeşlere ithafen McDonald's ismini verdi.