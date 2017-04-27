Köprü geçişleri ücretsiz olmayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, köprü geçişlerinin ücretsiz olmayacağını açıkladı. Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'ye katılan Arslan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Köprü geçişlerinden kaynaklı garanti verdikleri ve geçişlerin garantiyi karşılamadığı, ülkenin zarar ettiği" gibi bir yaklaşım olduğunu, bunun yap-işlet-devret'in ruhunu anlamadıkları anlamına geldiğini söyledi.

Arslan, "Kamu-özel iş birliği yaparken amacımız şudur; birincisi özel sektör dinamiğini devreye sokarak projeleri bir an önce bitirmek ve bunlardan kaynaklı hem sosyal fayda sağlamak hem de ülkemize katma değer oluşturmak... Yaptığımız her projenin etrafında sanayi, endüstri gelişiyor, ticaret büyüyor ve ülkemize ilave katma değer sağlanıyor. Biz olaya böyle bakıyoruz. Fizibilitelerimiz gösteriyor ki; bu bütün köprülerimiz ve otoyollarımız için geçerli. Başlangıçta garanti rakamı yakalanmayabilir ancak süre içinde bu rakamlar yakalanacaktır." şeklinde konuştu.

Başlangıçta bütün projelerinde garantiden kaynaklı ilave bir ödeme yapmalarının söz konusu olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu ödemeyi yapmaya devam edeceğiz. Ancak bütün bu projeler herhangi bir para ödemeden, özel sektör tarafından yapılıyor ve günün sonunda bu projeler bizim oluyor. Kimse gelip 8-10 milyar dolar para yatırıp günün sonunda bunu size bedava bırakmaz. Elbette ki geçişten kaynaklı bir ücret toplayacak, aradaki farkı biz vereceğiz ama işletme dönemi sonunda da bütün bu projeler bizim olacak. Bunları işletip ayrıca gelir elde edeceğiz.

Yap-işlet-devret'in ruhunda bu var. Lütfen bunu alıp başka köprülerle kıyaslamasınlar. Bu parayı ödeyeceğiz ancak süre içinde geçiş sayıları artacaktır. Çünkü bu projeler, etrafında ilave trafik oluşturuyor. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim'de de geçiş sayıları artıyor. Biz bu projelerin işletmelerinden günün sonunda gelir elde edeceğiz. Lütfen insanlar bunu unutmasın."