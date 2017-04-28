KOSGEB kredisiyle kendi işinin patronu oldu

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Ben bu talebi karşılayamadığım için şu an piyasaya dışarıdan mantar getirtmek zorunda kalıyorum.

Ben burada ambar sayımı çoğalttığım sürece Hatay'ın piyasasını, Hatay'ın mantarını ben kendim yetiştireceğim. Fiyat şu an halde 6 ile 6,5 lira arasında gidiyor. Tezgahlara biz 10 TL'den veriyoruz" şeklinde konuştu.