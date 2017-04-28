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KOSGEB kredisiyle kendi işinin patronu oldu

28 Nisan 2017 Cuma, 10:12:54 İHA

Hataylı Metin Bebek, nişanlısı ile düğün hayali kurarken kültür mantarı yetiştirerek kendi işinin patronu oldu

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    Hatay'ın Antakya ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'yle tanışan Metin Bebek, aldığı hibe desteğiyle mantar yetiştirerek kendi işinin patronu olurken, düğün hazırlıklarını da yapmaya başladı.

     

  • 2 KOSGEB kredisiyle kendi işinin patronu oldu
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    Tahtaköprü Mahallesi'nde yaşayan Metin Bebek, KOSGEB'ten aldığı krediyle bir arkadaşından gördüğü kültür mantarı yetiştiriciliğine başladı.

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    Nişanlısı ile düğün hayali kurarken kültür mantarı yetiştirerek kendi işinin patronu olan Bebek, "Ben de bir iş arayışı içerisindeydim.

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    Sonra nişanlandım, iş arıyordum. Sonra bu işi yapmaya karar verdim. Devletimizin 2016 yılında çıkartmış olduğu genç çiftçilere yönelik 30 bin TL hibe programına ben de başvurdum. Çok şükür bize de çıktı. Ardından bu ambarı yaptık" dedi.

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    Bebek, taleplerin fazla olduğunu ama ambarın yetersiz olduğunu kaydederek, hedefinin ambarını büyütmek olduğunu belirtti.

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