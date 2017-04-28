İŞ-YAŞAM
28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
nihat zeybekci, Nestle, Novartis
İŞ-YAŞAM

Nihat Zeybekci: Dostlarımız bir süreliğine beklemede

27 Mart’ta başlayan “Yabancı dostlarımızın dilinden Türkiye...” cümlesiyle başlayan reklam kampanyasından iki şirketin çıkabileceği ileri sürülmüştü. Nestle ve Novartis'in çekileceği iddia edilen kampanya kapsamında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, açıklamalarda bulundu. Zeybekci "Vazgeçmek demeyelim ona, bir süreliğine beklemeye geçtiler" dedi

28 Nisan 2017 Cuma, 12:13:07 Güncelleme: 12:14:56 AA

27 Mart’ta başlayan “Yabancı dostlarımızın dilinden Türkiye...” cümlesiyle başlayan reklam kampanyasına katılan Nestle ve Novartis'in geri çekilmesine ilişkin, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, "Bazı dostlarımızın burada tereddüt geçirdiğini görüyoruz. O da şu an iki tane bize destek veren dostumuzun, bir süreliğine belirli bazı yerlerde, beklemeye geçmesini görüyoruz. Vazgeçmek demeyelim ona" dedi.



15 Temmuz darbe girişimini anımsatan Zeybekci, konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"15 Temmuz'un hemen arkasından Türkiye'ye yönelik başlatılan negatif algı kampanyalarının tersine biz 'Türkiye'yi biz anlatmayalım, Türkye'yi dostlarımız, Türkiye'de yatırımı olan, üretimi olan şirketler bizi anlatsın, Türkiye'de yaşayan sanatçılar, sporcular bizi anlatsın' diye bir kampanya başlatmıştık. Dostlarımızın sözleri, onların görüntüleri ile dünyada 7 ülkede başlattığımız bir kampanya idi, çok başarılı oldu. Şu an 7 ülkede, gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada çok güçlü şekilde devam ediyor. Kampanyaya 16 dostumuzla başladık, şu an ilave olmak isteyenler, 'Türkiye'ye biz de destek vermek istiyoruz.' diyenler de var."

Bakan Zeybekci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun bir yerleri, Türkiye ile ilgili negatif algı operasyonunu düzenleyenleri rahatsız etmesini, bildiğimiz bazı terör örgütlerini, Türkiye'nin negatifliğini isteyen, Türkiye'nin adım atmasını istemeyenlerin, ilerlemesi ile ilgili kaygıları olan terör örgütlerinin de buna karşı harekete geçmesini biz bekliyorduk.

Türkiye'nin başarılı operasyonuna, attığı başarılı adıma, verdiği cevaba bu şekilde bir negatif yaklaşım bekliyorduk. Bazı dostlarımızın burada tereddüt geçirdiğini görüyoruz. O da şu an iki tane bize destek veren dostumuzun, bir süreliğine belirli bazı yerlerde, beklemeye geçmesini görüyoruz. Vazgeçmek demeyelim ona. Bir şirketimiz bir ülkede beklemeye geçmekle ilgili bir kararını bize iletti, o da o ülkede seçim olduğu için Fransa'da. Şu an iki firmanın beklemeye alması gibi bir durum var ama onlar zaten devam edeceklerini söylüyorlar. Diğer yandan kampanyamıza katılan şu an iki tane daha ilave uluslararası şirket var. Bunlar kendiliğinden gelerek katılan şirketler."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den, booking.com ve uber.com açıklaması
İŞ-YAŞAM

Bakan Zeybekci'den iki kuruma çağrı: "Vergiyi ...
Zeybekci: "İlk fırsatta OHAL'den kurtulmamız lazım"
İŞ-YAŞAM

"İlk fırsatta OHAL'den kurtulmamız lazım"
Başbakan Yardımcısı Şimşek, heyetiyle beraber Rusya'ya gidecek
İŞ-YAŞAM

Yasakların kaldırılması için Rusya'ya gidiyorlar
Ekonomi Bakanı Zeybekci, referandum sonuçlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

Zeybekci'den referandum açıklaması
Uluslararası kuruluşlar, Türkiye'nin büyümesini 3'lerden 4'lere taşıyacak
İŞ-YAŞAM

"Hedefimizi yakalamış hatta geçmiş olacağız"
Nihat Zeybekci, 2017 ihracat hedefini açıkladı
İŞ-YAŞAM

Bakan Zeybekci, 2017 ihracat hedefini açıkladı
Şerbetçi otundan 12 milyon lira gelir bekleniyor
İŞ-YAŞAM

ŞERBETÇİ OTUNDAN 12 MİLYON LİRA GELİR
Nihat Zeybekci: Dostlarımız bir süreliğine beklemede
İŞ-YAŞAM

"VAZGEÇMEK DEMEYELİM ONA"
United Airlines, uçaktan attığı doktorla anlaştı
İŞ-YAŞAM

PARAYI ALDI, UNİTED AİRLİNES’I AFFETTİ
Hazine Müsteşarı Çelik'ten "zorunlu trafik sigortası" açıklaması
İŞ-YAŞAM

"ISRAR EDERLERSE YETKİMİZİ KULLANIRIZ"
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
İŞ-YAŞAM

MERKEZ BANKASI'NDAN ENFLASYON TAHMİNİ
Türk Akımı 2020'ye kadar bitecek
İŞ-YAŞAM

TÜRK AKIMI 2020'YE KADAR BİTECEK
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme