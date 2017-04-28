Pyasaların en büyük sürprizi, değeri yüzde 70 artan kobalt

haberturk.com’un Quartz sitesinden derlediği habere göre, piyasalarda son dönemin sürprizi, yüzde 60’ı Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden çıkarılan ve sınırlı rezerve sahip bir maden olan kobalt oldu. Son dönemde cep telefonu üretimindeki inanılmaz artış ve elektrikli arabaların popülerleşmesiyle beraber, kobaltın ton başına fiyatı ocak ayından bu yana yüzde 70 artarak 55 bin dolara ulaştı.

APPLE VE TESLA PEŞİNDE

Apple cihazları ve Tesla arabalar gibi birçok teknoloji ürününü çalıştıran bataryaların ana maddelerinden kobalt, en zor çıkarılan madenlerden biri olduğu için çok değerli. 2016’da sadece 93 bin ton kobalt üretimi yapıldığı belirtiliyor. Tesla ve Apple’a yatırımların artmasıyla kobalt bir anda piyasanın yıldızı oldu.

Uzmanlara göre üretilen kobaltın yarısı batarya üretiminde kullanılıyor ve 2020’ye dek bu oran yüzde 60’a çıkacak. Yani kobalta talep hızla artmaya devam edecek.

REZERVLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE

Öte yandan kobaltın anavatanı Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki madenlerde çalışma şartlarının uluslararası standartlara uymaması ve çocuk işçi çalıştırılması da, kobalt üretiminin sık sık denetimler nedeniyle kesintiye uğramasına yol açıyor. Apple geçen ay ülkedeki çalışma şartları nedeniyle doğrudan kobalt ithalatını geçici olarak durdurmuştu.

Gelecek yıl 500 bin elektrikli araba üretmek isteyen Tesla, Afrika yerine Kuzey Amerika’dan kobalt almak için girişimlerde bulunuyor ancak hiçbir ülke büyüyen talebi karşılayacak kobalt üretme konusunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yarışabilir durumda değil.