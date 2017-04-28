Türk iş adamının geliştirdiği akıllı kılıfa ABD ve Rusya talip

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Yılmazer, valiz hırsızlarına karşı çeşitli önlemler denediğini kaydederek şunları söyledi;"Valiziniz uçağa giderken ya da size ulaşmadan evvel pek çok hırsız, basit bir tükenmez kalemle valizinizin fermuarını patlatıp içinden dilediği şeyi alabiliyor. Üstelik siz bunu eve gidene kadar fark etmiyorsunuz bile. Ünlü havalimanlarında x-ray cihazından itibaren takibe alınan valizler, kalemle patlatılarak içinden eşyalar alınıyor.