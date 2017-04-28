Türk iş adamının geliştirdiği akıllı kılıfa ABD ve Rusya talip

Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 şehirdeki 10 havalimanına yönelik ABD ve İngiltere'ye sefer yapan uçuşlarda cep telefonundan büyük laptop ve tablet gibi elektronik cihazların bagaja verilmesi zorunluluğu, valizlerin kaybolma, içindeki eşyaların çalınma endişesini de gündeme getirdi.
Geçen yıl 25 milyon valizin kaybolmasından ve kendisinin de yaşadığı valiz kayıplarından yola çıkan Türk işadamı Volkan Yılmazer, uluslararası güvenlik sistemiyle entegre ettiği, takip edilebilir etiket ve ileri teknoloji güvenlik bantlı akıllı kılıf Mybag'i geliştirdi. Bagaja verilen valizlerin koruma ve takibini kolaylaştırmak için geliştirilen Mybag valiz kılıfı, akıllı etiket ve özel güvenlik bandı ile tüm dünyada geçerli bir uluslararası sistemle kayıp valizlerin sahiplerine geri dönmesini sağlıyor.
Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Akıllı Valiz Kılıfı ve Teknolojisini anlatan Volkan Yılmazer, dünyaca ünlü havalimanlarında defalarca valizini kaybettiğini, içinden değerli eşyalarının çalındığını kaydederek, bu soruna çözüm arayışına girdiğin belirtti. Yılmazer "Defalarca da valiz içi hırsızlık vakasının mağduru oldum. En çok içimi acıtan, oğluma aldığım oyuncağın valiziminden çalınması oldu. Ayrıca saatlerim, elektronik eşyalarım çalındı."
Yılmazer, valiz hırsızlarına karşı çeşitli önlemler denediğini kaydederek şunları söyledi;"Valiziniz uçağa giderken ya da size ulaşmadan evvel pek çok hırsız, basit bir tükenmez kalemle valizinizin fermuarını patlatıp içinden dilediği şeyi alabiliyor. Üstelik siz bunu eve gidene kadar fark etmiyorsunuz bile. Ünlü havalimanlarında x-ray cihazından itibaren takibe alınan valizler, kalemle patlatılarak içinden eşyalar alınıyor.
İçini açamasınlar diye streç filmle kaplatıyorsunuz, valizin içini koruyor ama iki günlüğüne gittiğim seyahatin bir saati otelde valizime ulaşmakla geçiyor. Üstelik her seferinde 15 Euro ödüyorum, makasla bıçakla açacağım diye valizimi çizik içinde bırakıyorum. İşte tüm bunlar beni akılcı bir çözüm bulmaya iten sebepler"