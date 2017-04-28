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İzledikleri filmden etkilenip "Doğa dostu kalem" ürettiler

28 Nisan 2017 Cuma, 17:41:44 AA

Van'da izledikleri filmden etkilenerek ağaç yaprakları ve çay demi ile muz kabuğundan elde ettikleri yapıştırıcıyı kullanarak kurşun kalem yapan iki öğrenci, TÜBİTAK'ın Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali'nde birinci oldu

  • 1 İzledikleri filmden etkilenip "Doğa dostu kalem" ürettiler
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    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılmaya karar veren öğrenciler, Van Bölge Finali'nde birincilik elde etti. 

  • 2 İzledikleri filmden etkilenip "Doğa dostu kalem" ürettiler
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    Edremit ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Hilal Taş ve Rumeysa Dağaç, "Timothy Green'in Sıradışı Yaşamı" filmini izledi. Filmdeki kahramanların yaprakları kullanarak kalem üretmesinden esinlenen iki arkadaş, benzer bir çalışmayı okullarında yapmaya karar verdi. 

  • 3 İzledikleri filmden etkilenip "Doğa dostu kalem" ürettiler
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    Teknoloji tasarım Öğretmeni Güneş Şeker'den de yardım alan öğrenciler, ağaç yaprakları ve çay demi ile muz kabuğundan elde ettikleri yapıştırıcıyı kullanarak kurşun kalem üretti.Bu proje öğrencilere TÜBİTAK'ın yarışmasına bölge birinciliği getirdi. 

  • 4 İzledikleri filmden etkilenip "Doğa dostu kalem" ürettiler
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    Bu kapsamda yaprak, çay demi ve yapıştırıcı kullanarak "Doğa dostu kalem" ürettiklerini ifade eden Taş, şöyle konuştu:

  • 5 İzledikleri filmden etkilenip "Doğa dostu kalem" ürettiler
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    "Dökülen yaprakları ve okulumuzun çay ocağında atılacak çay demini topladık. Bunları kuruttuktan sonra mikserden geçirerek ufak hale getirdik. Sonra kalıp olarak kullandığımız elektrik borularının içerisine yaprak ve çayları, ortaya ise yazmayı sağlayacak grafit yerleştirdik. Bunu yaparken de ürettiğimiz kalemlerin tekrar doğaya karışması için muz kabuğundan elde ettiğimiz yapıştırıcıyı kullandık. Normal kalemlerde kimyasal boyalar kullanılıyor ve geri dönüşüm sağlanamıyor ama bizim ürettiğimiz kalemler tekrar doğaya dönüyor."

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