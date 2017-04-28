İzledikleri filmden etkilenip "Doğa dostu kalem" ürettiler

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"Dökülen yaprakları ve okulumuzun çay ocağında atılacak çay demini topladık. Bunları kuruttuktan sonra mikserden geçirerek ufak hale getirdik. Sonra kalıp olarak kullandığımız elektrik borularının içerisine yaprak ve çayları, ortaya ise yazmayı sağlayacak grafit yerleştirdik. Bunu yaparken de ürettiğimiz kalemlerin tekrar doğaya karışması için muz kabuğundan elde ettiğimiz yapıştırıcıyı kullandık. Normal kalemlerde kimyasal boyalar kullanılıyor ve geri dönüşüm sağlanamıyor ama bizim ürettiğimiz kalemler tekrar doğaya dönüyor."