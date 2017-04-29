Dünyaca ünlü 5 model Antalya’ya geliyor

Dosso Dossi Fashion Show ile Türkiye’nin “en büyük” tema parklarından biri olan The Land-Of Legends Theme Park, Türk turizminin ve Antalya’nın tanıtımını yapacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre 8-13 Haziran’da Antalya’da gerçekleştirilecek organizasyona, 30’un üzerinde ülkeden 5 bine yakın hazır giyim alıcısının katılması bekleniyor. Organizasyon kapsamında Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart ve Viki Odintcova gibi dünyaca ünlü modellerin katılımıyla Antalya’da büyük bir şov gerçekleştirilecek.

25 MİLYON TAKİPÇİYE MESAJ ATACAKLAR

Organizasyonun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, haziran ayında gerçekleştirecekleri etkinlik ile dünyanın dikkatini Antalya’ya çekeceklerini söyledi. Dünyaca ünlü top modellerin Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıkacağını, ayrıca, yine podyumlardan ve sahne dünyasından sürpriz isimlerin Antalya’ya geleceğini anlatan Eraslan, şöyle devam etti: “Hepsi birbirinden ünlü bu modellerin sosyal medyada 25 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor. Antalya’ya gelmeden önce kendi sosyal medya hesaplarından takipçilerini Türkiye’ye ve Antalya’ya davet eden mesajlar atacaklar. Takipçilerinin paylaşımlarını da hesaba kattığımızda dünyanın dört bir yanında en az 50 milyon kişiye Türkiye ve Antalya’yı tanıtmış olacağız.”

İKİ SEKTÖRDEN 39 MİLYAR DOLAR

Uluslararası düzeyde bir organizasyon yapacaklarını belirten Eraslan, Türkiye’nin geçen yıl hazır giyimden 17 milyar dolar, turizmden 22 milyar dolar döviz geliri elde ettiğini, iki sektörün 2016 gibi zor bir yılda 39 milyar dolara ulaştığını söyledi.

‘CİRO REKORU BEKLİYORUZ’

Hikmet Eraslan, Dosso Dossi tarihinin en iddialı şovunun yapılacağı organizasyonda ciro rekoru elde etmeyi beklediklerini kaydetti.

5 YILDIZLI 4 OTEL TAHSİS EDİLDİ

Haziran ayındaki Dosso Dossi Fashion Show için yurtdışından 5 bine yakın misafir beklediklerini belirten Eraslan, The Land Of Legends Theme Park’ın yanı sıra Belek’teki 5 yıldızlı 4 otelin organizasyon boyunca kendilerine tahsis edileceğini bildirdi. Eraslan, “Fashion Show’u 30’un üzerinde ülkeden hazır giyim alıcılarının buluştuğu bir etkinlik olmanın ötesine taşıyıp Türkiye’yi ve güzel Antalya’mızı tanıtım organizasyonuna dönüştürdük” dedi.