İŞ-YAŞAM
29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Dosso Dossi Fashion Show The Land Of Legends Theme Park Antalya Adriana Lima Isabeli Fontana Victoria Odintcova Ana Beatriz Barros Izabel Goulart
İŞ-YAŞAM

Dünyaca ünlü 5 model Antalya’ya geliyor

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land Of Legends Theme Park, 8-13 Haziran’da podyum dünyasının zirvesindeki 5 ünlü modelin katılımıyla Antalya’da büyük bir tanıtım şovu gerçekleştirecek. Organizasyona 30 ülkeden 5 bine yakın hazır giyim alıcısı bekleniyor

29 Nisan 2017 Cumartesi, 04:42:45 Güncelleme: 05:26:05

Dosso Dossi Fashion Show ile Türkiye’nin “en büyük” tema parklarından biri olan The Land-Of Legends Theme Park, Türk turizminin ve Antalya’nın tanıtımını yapacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre 8-13 Haziran’da Antalya’da gerçekleştirilecek organizasyona, 30’un üzerinde ülkeden 5 bine yakın hazır giyim alıcısının katılması bekleniyor. Organizasyon kapsamında Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart ve Viki Odintcova gibi dünyaca ünlü modellerin katılımıyla Antalya’da büyük bir şov gerçekleştirilecek.

25 MİLYON TAKİPÇİYE MESAJ ATACAKLAR

Organizasyonun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, haziran ayında gerçekleştirecekleri etkinlik ile dünyanın dikkatini Antalya’ya çekeceklerini söyledi. Dünyaca ünlü top modellerin Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıkacağını, ayrıca, yine podyumlardan ve sahne dünyasından sürpriz isimlerin Antalya’ya geleceğini anlatan Eraslan, şöyle devam etti: “Hepsi birbirinden ünlü bu modellerin sosyal medyada 25 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor. Antalya’ya gelmeden önce kendi sosyal medya hesaplarından takipçilerini Türkiye’ye ve Antalya’ya davet eden mesajlar atacaklar. Takipçilerinin paylaşımlarını da hesaba kattığımızda dünyanın dört bir yanında en az 50 milyon kişiye Türkiye ve Antalya’yı tanıtmış olacağız.”

İKİ SEKTÖRDEN 39 MİLYAR DOLAR

Uluslararası düzeyde bir organizasyon yapacaklarını belirten Eraslan, Türkiye’nin geçen yıl hazır giyimden 17 milyar dolar, turizmden 22 milyar dolar döviz geliri elde ettiğini, iki sektörün 2016 gibi zor bir yılda 39 milyar dolara ulaştığını söyledi.

‘CİRO REKORU BEKLİYORUZ’

Hikmet Eraslan, Dosso Dossi tarihinin en iddialı şovunun yapılacağı organizasyonda ciro rekoru elde etmeyi beklediklerini kaydetti.

5 YILDIZLI 4 OTEL TAHSİS EDİLDİ

Haziran ayındaki Dosso Dossi Fashion Show için yurtdışından 5 bine yakın misafir beklediklerini belirten Eraslan, The Land Of Legends Theme Park’ın yanı sıra Belek’teki 5 yıldızlı 4 otelin organizasyon boyunca kendilerine tahsis edileceğini bildirdi. Eraslan, “Fashion Show’u 30’un üzerinde ülkeden hazır giyim alıcılarının buluştuğu bir etkinlik olmanın ötesine taşıyıp Türkiye’yi ve güzel Antalya’mızı tanıtım organizasyonuna dönüştürdük” dedi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
THY ve Copa Airlines ortak uçuşa başlayacak
İŞ-YAŞAM

Birlikte uçacaklar
KOSGEB'in faizsiz kredi kullanımında süre uzatıldı
İŞ-YAŞAM

KOSGEB kredisi alacaklar dikkat
Rusya'dan ikinci charter Antalya'ya geldi
İŞ-YAŞAM

İkinci uçak da geldi
Alman şirketler kokpitte iki kişi bulunması kuralını kaldırıyor
İŞ-YAŞAM

Uçaklarda o kural değişiyor
"Albatros" arazisinin satışının iptali istenecek
İŞ-YAŞAM

Satışın iptali istenecek!
Yolcu sayısı düştü, free shop gelirleri azaldı
İŞ-YAŞAM

Yolcu sayısı düştü, gelirler azaldı
Litvanyalı dolandırıcı Google ve Facebook'un 100 bin dolarını çaldı
İŞ-YAŞAM

GOOGLE VE FACEBOOK'U ÇOK FENA ÇARPTILAR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırıma engel var diyene kapım açık
İŞ-YAŞAM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YATIRIMA ENGEL VAR DİYENE KAPIM AÇIK
Piyasaların en büyük sürprizi, değeri yüzde 70 artan kobalt
İŞ-YAŞAM

FİYATI DÖRT AYDA UÇTU GİTTİ
'Beyaz Altın' Manisa'da geri döndü
İŞ-YAŞAM

17 YIL SONRA EKİMİNE YENİDEN BAŞLANDI
Türk iş adamının geliştirdiği akıllı kılıfa ABD ve Rusya talip
İŞ-YAŞAM

OĞLUNUN OYUNCAĞI ÇALININCA ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...
Dünyaca ünlü 5 model Antalya’ya geliyor
İŞ-YAŞAM

BEŞİ DE ANTALYA İÇİN GELİYOR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme