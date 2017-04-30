İŞ-YAŞAM
30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
anzer yaylası
İŞ-YAŞAM

Anzer Yaylası'nda bal üreticilerini sevindiren karar

Rize'nin Anzer Yaylası'nda çiçek florasının korunmasına yönelik İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı Mera Komisyonu'nun aldığı karar Anzer Balı üreticilerini memnun etti

30 Nisan 2017 Pazar, 10:36:12 Güncelleme: 11:02:44 İHA

Anzer Yaylası'nda otlayan keçi ve koyun sürülerinin çiçek florasına zarar vererek bal üretiminin düşmesine neden olduğu gerekçesiyle yıllardır mücadele veren yöredeki bal üreticilerinin çağrısı üzerine bu yıl Ballıköy sınırları içindeki yaylakların göçer ailelere kiralama yapılmaması yönünde İl Mera Komisyonu'nda karar alındı.

Dünyanın en şifalı ballarından bir tanesi olarak kabul edilen Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 3 bin rakımın üstündeki bölgelerde üretilen Anzer Balı'nın üretimi ile ilgili bal üreticileri, yıllardır bölgede otlayan keçi ve koyun sürülerinin çiçek florasını tahrip ettiği iddiasında bulunuyordu.

ANZER BALI KEÇİ VE KOYUN TEHDİDİNDEN KURTULDU

Son yıllarda Anzer Balı üretimindeki düşüşü yaylada artan keçi ve koyun sayısına bağlayan bal üreticilerinin talepleri üzerine bu yıl Rize İl, Gıda Tarım ve Hayvancılık Mera Komisyonu bir karar alarak yaylayı göçer hayvancılık yapanlara kapattı.

Alınan kararda "İkizdere ilçesi Ballıköy sınırları içinde bulunan yaylakları yöre halkı arıcılık yapmak için kullandığından Ballıköy sınırları içindeki yaylakların göçer ailelere kiralama yapılması durumunda göçer hayvancılık yapan çiftçi aileleri ile yaylak sakinleri için 'can ve mal güvenliği ve asayiş açısından sakıncalı bulunduğu', bu nedenle göçer büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan ailelere kiralanmamasına, talep eden ailelere de ilimizin genelinde talep edecekleri başka meralar için İl Mera Komisyonu'na başvuru yapmalarına oy birliği ile karar verildi" denildi.

BAL ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anzer Ballıköy Muhtari Remzi Güzel, Anzer Yaylası'nda 500'e yakın farklı çiçek türü bulunduğunu ve bunlardan 80 tanesinin ise dünyada sadece Anzer'de görüldüğünü hatırlattı.

Güzel "Yörede üretilen bal da özelliğini bu çiçeklerden alıyor. Keçi ve koyunlar otlarken bu çiçekleri tahrip ediyor, ezilen çiçeklerdeki tozlar ve çiçek özleri kaybolduğu için bal üretimi olumsuz etkileniyordu. Bölgede daha önce 2 bin küçükbaş hayvan yaylaklarda otlatılıyordu. Bu yıl bu ortadan kalktı. Bu nedenle bu yıl bal üretiminde ciddi bir artış bekliyoruz. Bu karar Anzer balı üreten köylülerimiz için olumlu sonuç verecektir" dedi.

Anzer balı geçen sene 900 liradan satıldı

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trump'ın ilk ekonomi karnesi zayıflarla dolu
İŞ-YAŞAM

İstediklerinin çoğunu yapamadı
Bıçaklarının satışları 20 bin TL'ye ulaşıyor
İŞ-YAŞAM

20 bin liraya bıçak
Google'ın CEO'su Pichai'nin yıllık kazancı 200 milyon dolar
İŞ-YAŞAM

Yıllık kazancı 200 milyon dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
İŞ-YAŞAM

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
EXPO, özelleştirme kapsamına alındı
İŞ-YAŞAM

Bakan açıkladı: Özelleştirme kapsamına alındı
60 bin solucanla organik gübre üretiyor
İŞ-YAŞAM

Ayda 1 tona kadar üretim sağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yastığınızın altındaki değerleri çıkarın
İŞ-YAŞAM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YASTIĞINIZIN ALTINDAKİ DEĞERLERİ ÇIKARIN
Dört büyüğün borcu ağları deldi!
İŞ-YAŞAM

DÖRT BÜYÜĞÜN BORCU AĞLARI DELDİ!
Rüzgar gibi geçtik
İŞ-YAŞAM

RÜZGAR GİBİ GEÇTİK
Ucuz ekmek satan Bursalı fırıncıya ihtar
İŞ-YAŞAM

UCUZ EKMEK SATAN FIRINCIYA ŞOK
Süt izninde işten çıkartıldı, davayı kazandı
İŞ-YAŞAM

SÜT İZNİNDE İŞTEN ÇIKARILDI!

Anzer Yaylası'nda bal üreticilerini sevindiren karar
İŞ-YAŞAM

ANZER YAYLASI'NDA KOYUN YASAĞI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme