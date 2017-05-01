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İŞ-YAŞAM

Hobi olarak başladı, köpek çiftliği kurdu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:45:04 AA

İzmir'in Urla İlçesi'nde 30 yıl önce kurduğu 'Bafi K 9' çiftliğinde köpeklere ileri itaat ve koruma eğitimi veren Leyla Büktaş, "Canavar değil, dost yetiştiriyoruz" dedi

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    Çocukluğu ve gençliğinin geçtiği İzmir'in Alsancak Semti'nde köpeklere olan sevgisi nedeniyle çevresindekilerin 'köpekli kız' dediği Leyla Büktaş, bu sevgisini mesleğe dönüştürdü. 

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    1987 yılında Urla'da aldığı 10 dönümlük arazi üzerine köpek yardım barınağı kurdu. Kızı Deniz Büktaş ile birlikte ABD başta olmak üzere birçok yabancı ülkede köpek eğitimi gördü. 

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    Leyla Büktaş, 'Bafi K 9' çiftliğinde köpeklere ileri itaat ve koruma eğitimi vermesinin yanı sıra hayvanseverlerin tatile gittiklerinde güvenle köpeklerini bırakacakları barınma hizmeti de veriyor. 

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    Saf ırklarda köpek üretimine de başlayan Büktaş'ın çiftliğinde 60 damızlık köpek bulunuyor. 

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    Köpek almak isteyen bir hayvansever dilediği zaman gittiği çiftlikte, ister yavru isterse eğitim köpek alabilme imkanına kavuştu. 

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