Hobi olarak başladı, köpek çiftliği kurdu

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Genç kızlığımdan beri hayvanlara özellikle de köpeklere büyük sevgim vardı. Bu sevgi zaman içerisinde hobi gibi başladığım bu alanda işime dönüştü. Artık çalışanlarımızla kocaman bir aile olarak bu hizmeti veriyoruz. Burada sadece köpekleri eğitmiyoruz.