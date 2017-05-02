Buğday üreticisi bu yıl umutlu

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Bu yıl yağışta geçen yıla göre yüzde 15'lik bir artış var. Ülke genelinde şu an itibariyle bitki gelişiminde bir olumsuzluk olmamakla birlikte mayıs ayında da beklenen yağmurların alınması durumunda, bitki gelişiminde dolayısıyla üretim de problem yaşanmayacak görünüyor.