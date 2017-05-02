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Buğday üreticisi bu yıl umutlu

02 Mayıs 2017 Salı, 10:21:48 İHA

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, buğdayda bu yıl sezonunda başlayan yağışın üreticiyi sevindirdiğini söyledi. Türkiye'de yaklaşık her 5 çiftçiden dördü buğday yetiştiriyor

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    Türkiye'nin 22 milyon tonluk buğday üretiminin 850 bin tonunu karşılayan Adana'da, geçen yıllarda yağış olmaması nedeniyle birçok yerde ürün tarlada yeşermedi. 

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    Birçok üretici tarlasını sürüp farklı bir ürün ekti. Bazı üreticiler ise vahşi sulama yöntemi ile ürünü kurtarmaya çalıştı. 

     

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    Ancak bu yıl ekim yapıldıktan bir süre sonra başlayan yağmur, buğdayın kısa sürede istenilen boya ulaşmasını sağladı. 

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    Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, yağışların bu yıl üreticinin yüzünü güldürmesini beklediklerini belirterek, "Buğdayda 2017 sezonunun olumlu geçeceğine inanıyoruz. En kötü koşulda geçmiş yıllardan çok daha fazla ürün alınacak" dedi.

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    YAĞIŞ YÜZDE 15 ARTTI

    Girmen, bu yıl yağışlarda geçen yıla göre artış olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

     

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