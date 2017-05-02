Buğday üreticisi bu yıl umutlu

02 Mayıs 2017 Salı, 10:21:48 | Güncelleme: 10:26:01
İHA
Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, buğdayda bu yıl sezonunda başlayan yağışın üreticiyi sevindirdiğini söyledi. Türkiye'de yaklaşık her 5 çiftçiden dördü buğday yetiştiriyor
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Türkiye'nin 22 milyon tonluk buğday üretiminin 850 bin tonunu karşılayan Adana'da, geçen yıllarda yağış olmaması nedeniyle birçok yerde ürün tarlada yeşermedi.
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Birçok üretici tarlasını sürüp farklı bir ürün ekti. Bazı üreticiler ise vahşi sulama yöntemi ile ürünü kurtarmaya çalıştı.
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Ancak bu yıl ekim yapıldıktan bir süre sonra başlayan yağmur, buğdayın kısa sürede istenilen boya ulaşmasını sağladı.
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Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, yağışların bu yıl üreticinin yüzünü güldürmesini beklediklerini belirterek, "Buğdayda 2017 sezonunun olumlu geçeceğine inanıyoruz. En kötü koşulda geçmiş yıllardan çok daha fazla ürün alınacak" dedi.
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YAĞIŞ YÜZDE 15 ARTTI
Girmen, bu yıl yağışlarda geçen yıla göre artış olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
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Bu yıl yağışta geçen yıla göre yüzde 15'lik bir artış var. Ülke genelinde şu an itibariyle bitki gelişiminde bir olumsuzluk olmamakla birlikte mayıs ayında da beklenen yağmurların alınması durumunda, bitki gelişiminde dolayısıyla üretim de problem yaşanmayacak görünüyor.
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Bölge genelinde yağışların yeterli olması nedeniyle hububat gelişimi oldukça iyi durumda. Adana bölgesinde başaklanma oluştu. Özellikle Yüreğir ve Seyhan ovasında bitki gelişimleri rekoltenin iyi olacağını gösteriyor. Bu yıl Adana ve çevresinin geçen yıla göre çok daha iyi olduğu söylenebilir.
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EN ÇOK EKİLEN TAHIL
Türkiye'nin en çok ekilen tahıl cinsinin buğday olduğunu kaydeden Girmen, şöyle devam etti:
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2016 yılı verilerine göre Türkiye'de dünya buğday üretiminin yüzde 3.3'üne karşılık gelen 22 milyon ton buğday üretilmiştir. Benzer şekilde buğday üretim alanları, tüm tarım üretim alanımızın yaklaşık yüzde 20'si ile de ilk sırayı almaktadır.
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Dünyada yetiştirilen tahıllar içinde mısır ve çeltikten sonra en fazla üretilen üründür. 28 yabani buğday taksonuna ev sahipliği yapan Türkiye'de yüzlerce yerel çeşit ve 2016 itibarıyla 198 ekmeklik, 61 makarnalık tescilli çeşit bulunmaktadır.
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Türkiye'de yaklaşık her 5 çiftçiden dördü buğday yetiştirmektedir. Dünyada insan gıdası olarak buğdaya olan talep, iklimleri buğday yetiştirmeye uygun olmayan ülkeler de dahil olmak üzere giderek artmaktadır.