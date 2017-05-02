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fındık ihracatı, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Edip Sevinç
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Türkiye 8 ayda 173 bin ton fındık ihraç etti

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, 1 Eylül'de başlayan 2016-2017 ihracat sezonunun 8 aylık döneminde 173 bin 203 ton iç fındık ihracatı yapılarak, karşılığında 1 milyar 430 milyon 882 bin dolar elde edildiğini belirtti

02 Mayıs 2017 Salı, 12:15:04 Güncelleme: 12:16:49 AA

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç yaptığı açıklamada, 2016-2017 ihracat sezonunda 8 ayın geride kaldığını söyledi.

Türkiye'den 1 Eylül 2016 ile 30 Nisan 2017 tarihleri arasında 173 bin 203 ton iç fındık ihracatı yapıldığını ve karşılığında 1 milyar 430 milyon 882 bin dolar gelir elde ettiğini bildiren Sevinç, "Geçen sezon aynı dönemde 184 bin 513 ton iç fındık karşılığında 1 milyar 748 milyon 651 bin dolar döviz elde edildiği göz önünde bulundurulduğunda, geçen sezona göre miktarda yüzde 6, değerde ise yüzde 18 azalış görülüyor." dedi.

Sezon başında miktar bazında yüzde 25-30 azalış gösteren ihracatın sonraki aylarda artış trendine girdiğini ifade eden Sevinç, "Nisan sonu itibariyle fark yüzde 6 seviyesine kadar geriledi. Bu durum yüzümüzü güldürdü, umutlarımızı artırdı." diye konuştu.

Edip Sevinç, 2016-2017 sezonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini, bu tarihe kadar Türkiye'nin fındık ihracatını artırmak için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

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