Su borularında çilek ürettiler

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Çileklerimizin tadı birçok yerdekinden farklı. Biz de sıcaklık farklılığının olduğu yerlerde, bu aromaya ulaşmak için çilek yetiştiriyoruz. Çünkü bu yetiştiriciliğin hayalini kurduk ve gerçekleştirdik. Buraya gelenlerin hem çileği tatmalarını sağlıyoruz hem de onlara örnek oluyoruz."