İŞ-YAŞAM

Su borularında çilek ürettiler

02 Mayıs 2017 Salı, 12:43:03 AA

Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, bahçesi bulunmayan vatandaşlara örnek olmak ve üretimini teşvik etmek amacıyla su borularında çilek yetiştirdi

  • 1 Su borularında çilek ürettiler
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    Erzurum'da, Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, bahçesi bulunmayan vatandaşlara örnek olmak ve yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla su borularında çilek üretti.

  • 2 Su borularında çilek ürettiler
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    Rakımı 1893 metre olan Erzurum'da çiftçilerin çilek üretimine yönlendirilmesi, boş alanların değerlendirilmesi ve vatandaşlara bahçe olmadan da tarım yapılabileceğinin gösterilmesi amacıyla, Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi finansmanıyla 2 yıl önce "Yüksek Plastik Cam Sera Projesi" başlatıldı.

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    Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, bu çerçevede çeşitli semtlerde üreticilerle iş birliği yapıp cam seralar kurulmasını sağlayarak, çilek üretimini teşvik etti.

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    Görevliler, üreticilere ve vatandaşlara örnek olmak amacıyla kurumun hizmet binası önünde de çalışma başlattı. Ziraat mühendisleri kontrolünde kurumun önündeki demirlere su boruları monte edildi. Bunların içine de damlama sulama yapılabilecek küçük su boruları yerleştirildi.

  • 5 Su borularında çilek ürettiler
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    Borular arasında kalan kısmı toprakla dolduran görevliler, daha sonra dışta kalan büyük borulara delikler açıp 550 çilek fidanı dikti. Görevliler, bu sayede bahçeye ihtiyaç duyulmadan büyütülen fidanlardan yüksek verim almayı başardı.

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