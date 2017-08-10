İŞ-YAŞAM
Su borularında çilek ürettiler
02 Mayıs 2017 Salı, 12:43:03 | Güncelleme: 10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:53:09
AA
Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, bahçesi bulunmayan vatandaşlara örnek olmak ve üretimini teşvik etmek amacıyla su borularında çilek yetiştirdi
-
1
1
|
18
Erzurum'da, Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, bahçesi bulunmayan vatandaşlara örnek olmak ve yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla su borularında çilek üretti.
-
2
2
|
18
Rakımı 1893 metre olan Erzurum'da çiftçilerin çilek üretimine yönlendirilmesi, boş alanların değerlendirilmesi ve vatandaşlara bahçe olmadan da tarım yapılabileceğinin gösterilmesi amacıyla, Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi finansmanıyla 2 yıl önce "Yüksek Plastik Cam Sera Projesi" başlatıldı.
-
3
3
|
18
Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, bu çerçevede çeşitli semtlerde üreticilerle iş birliği yapıp cam seralar kurulmasını sağlayarak, çilek üretimini teşvik etti.
-
4
4
|
18
Görevliler, üreticilere ve vatandaşlara örnek olmak amacıyla kurumun hizmet binası önünde de çalışma başlattı. Ziraat mühendisleri kontrolünde kurumun önündeki demirlere su boruları monte edildi. Bunların içine de damlama sulama yapılabilecek küçük su boruları yerleştirildi.
-
5
5
|
18
Borular arasında kalan kısmı toprakla dolduran görevliler, daha sonra dışta kalan büyük borulara delikler açıp 550 çilek fidanı dikti. Görevliler, bu sayede bahçeye ihtiyaç duyulmadan büyütülen fidanlardan yüksek verim almayı başardı.
-
6
6
|
18
Vatandaşların da beğenisini toplayan yöntem sayesinde, tarıma meraklı olanlar, evlerinin balkonlarında salatalık, domates, biber, patlıcan gibi birçok sebze ve meyveyi üretebilecek.
-
7
7
|
18
Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çileği, tarlada yetişen bir meyve olmasına rağmen su borularında ürettiklerini söyledi.
-
8
8
|
18
Ürünleri hasat etmeye başladıklarını belirten Yiğit, tarımsal üretime meraklı insanların bahçeyi gezdiğini ifade etti.
-
9
9
|
18
Yiğit, "Bahçe olmadan da tarımın yapılabileceğini göstermek amacıyla su borularında çilek üretmeye başladık. Merkez ilçe olduğumuz için vatandaşlarımıza bu konuda destek oluyoruz.
-
10
10
|
18
Özellikle kent merkezinde olanların bahçesi yok ama tarıma ilgi duyuyorlar. Biz de insanları boş alanlarını değerlendirmeleri açısından üretime teşvik etmeye çalışıyoruz." dedi.
-
11
11
|
18
Kurumlarının önündeki borularda yaptıkları çilek yetiştiriciliğindeki bütün aşamaları ziraat mühendislerinin kontrolünde gerçekleştirdiklerini anlatan Yiğit, vatandaşlara farklı tarımsal ürünleri yetiştirebileceklerini somut örneklerle göstermek amacıyla bahçedeki toprak alanda salatalık, domates, biber, patlıcan, karnabahar ve brokoli de ürettiklerini bildirdi.
-
12
12
|
18
Çileğin yetişmesinde iklimin önemli olduğuna işaret eden Yiğit, şunları kaydetti:
-
13
13
|
18
"Çileğin bölgemize adaptasyonu çok yüksek. Üreticiler 'Erzurum yüksek ve soğuk' diyerek bunun önünü kapatmasın. Yüksek rakım, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları bitki aroması için de farklı oluyor.
-
14
14
|
18
Çileklerimizin tadı birçok yerdekinden farklı. Biz de sıcaklık farklılığının olduğu yerlerde, bu aromaya ulaşmak için çilek yetiştiriyoruz. Çünkü bu yetiştiriciliğin hayalini kurduk ve gerçekleştirdik. Buraya gelenlerin hem çileği tatmalarını sağlıyoruz hem de onlara örnek oluyoruz."
-
15
15
|
18
Kurumlarındaki üretimi gören bazı vatandaşların, kendilerinin desteğiyle seralar kurduğunu bildiren Yiğit, vatandaşların, bitkilerin yetiştirilmesinin zor olmadığını görmelerini istediklerini belirtti.
-
16
-
17
-
18