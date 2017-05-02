Girişimci Türk genci ABD'de şirket kurdu

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun olduktan sonra online eğitim veren bir platform kurmak için çalışmalara başlayan Bali, yeterli finansal destek bulamayınca ABD’ye gitti. Silikon Vadisi’nde online eğitim imkanı sağlayan "Udemy" adında bir şirket kuran Bali, kısa zamanda ABD’li ünlü yatırımcılardan 1 milyon dolar destek aldı.

Bali, Malatya’da doğduğunu, ilköğretim eğitimini de buradaki küçük bir köyde tamamladığını söyledi. Liseye giderken ABD’de düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatları’na katıldığını ve dünya ikinciliği kazandığını anlatan Bali, Üniversite için Ankara’ya geldiğini kaydetti.

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik bölümünden mezun olduğunu, Üniversite 4. sınıf öğrencisiyken "kaliteli eğitim nasıl sağlanır?, insanlar iyi eğitmenlere nasıl ulaşabilir?" gibi konularda araştırma yapmaya başladığını ifade eden Bali, "Dünya genelinde iyi eğitim kurumları, üniversiteler var. Ancak bu kurumlara ulaşabilen insan sayısı çok az. Kaliteli eğitim gerektiği ölçüye ulaşamıyor. Bunun çözümü için internetin en uygun ortam olduğuna karar verdim" dedi.

Düşüncelerini hayata geçirmek için online eğitim imkanı sunan bir platform hazırlamaya başladığını belirten Bali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazırladığım platformda bilgi sahibi olan herkes dersler verebilecekti. Örneğin bir gazetecilik eğitimi için 50-60 kişiye ulaşılabilirken internet sayesinde milyonlarca kişi bu eğitimi alabilir. Bu platform bilgi sahibi olan herkese açık olacaktı. Çalışmalarım sonucu Udemy adında bir platform oluşturdum. Şirketin ceosu ve kurucu ortağı benim. Benim dışımda 2 Türk bir Amerikalı ortağımız var.

Aslında 2007’de başlamıştık ama 2 yıl kadar ara vermek zorunda kaldık. Yatırımcılar bu projeye destek vermek için çekiniyorlardı. 2010 yılının Mayıs ayında Silikon Vadisi’nde şirketimizi açtık, 60’dan fazla yatırımcıdan hayır cevabı aldık. Buna rağmen ilerledik ve bir süre sonra ilgi görmeye başladık. Amerikalı ünlü yatırımcılardan 2 ay sonrasında destek gördük. You Tube, Twitter gibi yatırımcı şirketlerden 1 milyon Dolar yatırım aldık. Şu anda 11 yatırımcımız var Silikon Vadisi’nde."

"2 BİN ONLİNE EĞİTİCİ, 3 BİNDEN FAZLA DERS"

Dünyada kendi alanlarında uzman milyonlarca kişi bulunduğunu ancak birikimlerini çok az insanla paylaşabildiklerine değinen Bali, platformlarında şu anda 2 bin civarında online eğiticinin toplamda 3 binden fazla ders verdiğini söyledi.

En popüler ders konularının girişimcilik ve teknoloji konularında olduğunu anlatan Bali, "Bunların dışında sağlık, fotoğraf, yemek, gazetecilik gibi konularda eğitim verebiliyoruz. Üniversitelerle anlaşmalı kullandığımız 10 bin kadar akademik ders var. Ulaşılması güç bilgilere bu platformdan ulaşilabilir. Ayrıca kendi şirketini kurmak isteyenler için de çok kaliteli bir içeriğimiz bulunuyor" diye konuştu.

Bali, Silikon Vadisi’nde faaliyet göstermeye başladıktan sonra benzer şirketlerin kurulduğunu anlattı.

"SİLİKON VADİSİ VE TÜRKİYE ARASINDA KÖPRÜ"

Silikon Vadisi ile Türkiye arasında bir köprü kurmak amacıyla "Udemy"nin Türkiye ofisini açacaklarını belirten Bali, burada 10 kişinin çalışacağını söyledi.

Dünyadaki eğitim probleminin çözülmesini "takıntı" haline getirdiklerini anlatan Bali, hedeflerinin 5-10 yılda milyonlarca insanın bu platformdan yararlanmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Bali, Türk girişimcilere de uluslararası vizyonlarla hedeflerini belirlemeleri tavsiyesinde bulundu