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Moody's, Türkiye
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Moody's: Türk bankacılık sistemi negatif görünümünü koruyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye bankacılık sisteminin negatif görünümünü koruduğunu açıkladı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:07:51 Güncelleme: 10:27:36 HABERTURK.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service’in yayımladığı rapora göre, Türkiye bankacılık sistemi negatif görünümünü korurken, bankalar zorlu çevresel koşullarda mali olarak zayıflama eğilimine girebilir.

Moody's’in "Bankacılık Sistemi Görünümü: Türkiye" başlıklı raporu, önümüzdeki 12-18 aylık dönem için Türk bankacılık sisteminin güvenilirliğine ilişkin beklentileri ortaya koydu. Moody's, Türk bankalarının 2016’da ve 2017'nin başlarında dirençli olduğunu ancak ülkedeki siyasi ve jeopolitik gerilimler nedeniyle para biriminin değer kaybı yaşayabileceğini ve yatırımcı güveninin zayıflayacağını kaydetti. Kuruluş, tüm bu gerilimlerin bankalar üzerinde olumsuz etki yaratmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Moody's mart ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çekmişti.

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