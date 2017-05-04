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Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Tasfiye halindeki Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçmesi için çalışmaları tamamladık, BDDK'dan izin aldıktan sonra faaliyete geçmesini istiyoruz" açıklamalarında bulundu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:48:42 Güncelleme: 15:15:11 AA

Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım A.Ş. Hisse Devri Töreni'ne katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Emlak Bankası'na ilişkin soru üzerine Ağbal, "Tasfiye halindeki Emlak Bankası bilançosundaki birtakım yükümlülükleriyle birtakım varlıklarının mahsubuna ilişkin bir düzenleme yaptık. Şu anda yapmak istediğimiz ilgili yasalarda tasfiye halinde bir banka olarak öngörülen Emlak Bankası Anonim Şirketini bu tasfiye halinden çıkarmak bankanın tavsiyesini öngören hükümleri ortadan kaldırmak" ifadelerini kullandı.

1988 YILINDA KURULMUŞTU

Türkiye Emlak Bankası A.Ş., 8 Ocak 1988 tarihinde Anadolu Bankası ile Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın birleştirilmesi ile kurulmuş bir kamu bankası. 29 Kasım 1992 tarihinde ise Denizcilik Bankası T.A.Ş., Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’ye devredildi.

Banka 1990'lı yıllarda İstanbul-Ataköy, Ataşehir, Bahçeşehir, Mimaroba, Sinanoba, Ankara-Bilkent, Elvankent, Konutkent, İzmir-Gaziemir, Mavişehir, İzmit - Yahya Kaptan gibi önemli projeleri konut projelerini gerçekleştirmişti. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 3 Temmuz 2001 tarih 24451 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4684 sayılı Kanun ile, Türkiye Emlak Bankası anonim şirketinin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi sona ererek tasfiye haline girdi ve banka kapandı. 

 

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