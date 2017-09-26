İŞ-YAŞAM
Ejder Yalçın zırhlısı bu yıl birkaç ülkeye daha ihraç edilecek
04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37 | Güncelleme: 26 Eylül 2017 Salı, 11:31:34
Ejder Yalçın, farklı coğrafyalarda bulunan 3 ülke tarafından eş zamanlı test ediliyor. İlk kez Tunus'a ihraç edilen ve yaklaşık 10 ülke tarafından değerlendirilen aracın, bu yıl birkaç ülkeye daha ihracı bekleniyor. Güvenlik güçlerine bugüne kadar yaklaşık 400 Ejder Yalçın teslimatı gerçekleştirilirken, 50 civarında araç da ihraç edildi
-
1
1
|
310
Savunma sanayisinin önemli zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina ve Sanayi AŞ'nin, Tunus tarafından tercih edilen Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı yeni ihracat başarılarına hazırlanıyor. Askeri birliklerle güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla üretilen araç, 2014'te hizmet vermeye başladı.
-
2
2
|
310
Yenilenen ve geliştirilen Ejder Yalçın II'nin teslimatları 2016'da gerçekleştirilirken, aynı yıl aracın yeni versiyonu Ejder Yalçın III'ün üretimi tamamlandı. Geçen sürede iç güvenlikte sayıları hızla artan Ejder Yalçın araçları, yurt dışından da ilgi görmeye başladı. İlk ihracat başarısını bu yıl yakalayan aracın yurtdışındaki ilk alıcısı Tunus oldu.Yurtiçinden gelen talepleri karşılamakla yetinmeyen şirket, Tunus'a yeni ülkeler eklemek için yoğun çaba sarf ediyor.
-
3
3
|
310
Bu çabalar kapsamında yurt dışındaki zorlu testlerde kendini ispat etmeye çalışan Ejder Yalçın, aynı zamanda güçlü rakiplerle yarışıyor. Zırhlı araç ihtiyacını karşılama arayışındaki 10 ülkenin gündeminde olan Ejder Yalçın, halen aynı anda 3 farklı ülkede teste tabi tutuluyor. Ejder Yalçın, testlerde çöl koşullarında yüksek sıcaklık ve kum, zorlu parkurlar ve coğrafi koşullar, bataklık ve kayalık zemin, dağlık arazilerde hünerlerini sergiliyor.
-
4
4
|
310
Ejder Yalçın'ın yıl sonuna kadar birkaç ülkeye daha ihraç edilmesi bekleniyor.Türkiye'de bugüne kadar güvenlik güçlerine yaklaşık 400 Ejder Yalçın aracının teslimatı gerçekleştirildi. 50 civarında araç da yurtdışına ihraç edildi. Mevcut durumda devam eden üretimlerin üstüne yurt dışından bu yıl gelecek yeni siparişlerin 100'ü geçmesi öngörülüyor.
-
5
5
|
310
Makina'nın özgün tasarımı Ejder Yalçın, sınıfındaki en yüksek koruma seviyesiyle her türlü arazide etkin olarak görev yapabiliyor.Araç, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebiliyor ve bu sayede farklı uygulamalara yönelik özelleştirilebiliyor.
-
6
6
|
310
Ejder Yalçın 4x4; sınır gözetleme ve güvenlik aracı, keşif aracı, taktik füze taşıma/fırlatma aracı, komuta-kontrol aracı, hava savunma aracı, muharebe aracı, personel taşıyıcı araç, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) keşif aracı, mayın/el yapımı patlayıcı tespit-imha aracı ve zırhlı ambulans gibi kullanıcının değişik harekat ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.
-
7
7
|
310
ASELSAN'IN NEFER'İ İLK KEZ SATILACAK
Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, özgün sistem tasarımı ve entegrasyonu yaklaşımıyla çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştirip, üretiyor ve bunlar için lojistik destek sağlıyor.
-
8
8
|
310
Bu konudaki çabaların son ürünlerinden biri 25/30 mm Nefer silah sistemi oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan sistem, paletli ve tekerlekli tüm zırhlı araçlarda etkin şekilde görev yapabilecek şekilde geliştirildi.
-
9
9
|
310
ASELSAN, sistemin kalifikasyon faaliyetlerini tamamladı. Nefer böylece gelecek siparişlere hızla yanıt verilecek şekilde seri üretime hazır hale geldi.
-
10
10
|
310
PAZARDA BİR İLK
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASELSAN’ın geliştirdiği Nefer, hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.
-
11
11
|
310
Batı veya Doğu menşeli 25/30 mm otomatik topların ve antitank füzelerinin takılabildiği, üzerinde bağımsız elektro optik ve 7,62 mm eş eksenli silahın yer aldığı Nefer silah sistemi, hafifliği, düşük silueti ve diğer yetenekleriyle pazarda bir ilk olma özelliğine sahip bulunuyor.
-
12
12
|
310
Hareket halinde, gece/gündüz koşullarında, sabit, hareketli hedeflere karşı paletli veya tekerlekli kara araçlarında ve sabit platformlarda kullanılabilen Nefer, tamamen yurt içi imkanlarla geliştirildi ve üretildi.
-
13
13
|
310
2 ÜLKE TESTLERE BAŞLIYOR, TÜRK ORDUSU İÇİN GÖREV BEKLİYOR
Uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin diğer ürünleri gibi Nefer de yurt dışında büyük ilgi gördü.
-
14
14
|
310
Nefer sistemine yönelik Körfez bölgesinden ve Asya’dan gelen talepler doğrultusunda, 2 farklı müşteriyle sözleşme öncesi atışlı testler, bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek.
-
15
15
|
310
ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemleri 14 farklı ülkede, 40’tan fazla farklı araçta, farklı tipte 10 binlerce mühimmatın atıldığı 2 binin üzerinde noktada görev yapıyor.
-
16
16
|
310
Uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin yeni ürünü Nefer, başta TSK ve emniyet güçleri olmak üzere dost ülkelere hizmet vermek için hazırlanıyor.
-
17
17
|
310
NEFER'İN SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER ŞÖYLE:
-
18
18
|
310
- Uzaktan komuta ile ateşleme yeteneği
- Stabilizasyon yeteneği sayesinde hareket halinde ve hareketli hedeflere atış
- Gece/gündüz görüş yeteneği
- Otomatik hedef takibi
- Balistik hesaplama
- Lazer ile mesafe bulma yeteneği
- Bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları
- Atış adedi sayımı
- Mühimmat sonu uyarısı
- Çalışma sıcaklığı: -32°C / +55°C
- Harici sensörler ve komuta kontrol sistemleri ile entegrasyon
- STANAG 4569 Seviye 2 zırh koruması
-
19
19
|
310
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN "UÇAK KALE"LERİ
Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterine aldığı "uçan kale" CH-47F Chinook helikopterleriyle eğitim ve diğer uçuşlarını sürdürüyor. Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen helikopterlerin yakın zamanda önemli görevlerde kullanılması hedefleniyor.
-
20
20
|
310
Genelkurmay Başkanlığınca, TSK'nın envanterine giren CH-47F Chinook helikopterleri için Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı Birlik Komutanlığında basın turu düzenlendi.
-
21
21
|
310
Kara Havacılık Komutanlığından havalanan iki CH-47F Chinook helikopterleri meydan komutanlığına geldi. Kara PiIot Yüzbaşı Levent Polat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, CH-47F Yük Helikopteri Tedarik Projesi kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu manevra ve nakliye desteğini sağlamak için altı CH-47F Chinook yük helikopterinin tedarik edildiğini belirtti.
-
22
22
|
310
Söz konusu helikopterlerden üçünün 12 Temmuz 2016'da diğer üçünün ise 8 Kasım 2016'da teslim alındığını dile getiren Yüzbaşı Polat, helikopterin çift motorlu, iki rotorlu gelişmiş bir hava aracı olduğunu vurguladı. Helikopterde iki adet 4 bin 800 beygir gücünde motor bulunduğunu anlatan Polat, azami sürati saatte 315 kilometre olan helikopterin kendi yakıt depolarıyla 2 saat 15 dakika havada kalabildiğini söyledi.
-
23
23
|
310
Yüzbaşı Polat, helikopterlerin menzilinin yüklenebilen dahili yakıt depolarıyla bin 100 kilometreye çıkarılabildiğini belirterek, helikopterin otomatik uçuş kontrol sistemi sayesinde sıfır görüş şartlarında dahi uçuş emniyetini en üst düzeye taşıdığını bildirdi.
-
24
24
|
310
Helikopterin, sahip olduğu koltuk düzeniyle tam teçhizatlı 33 askeri veya sedyeyle 24 yaralıyı taşıyabilmekte kabiliyetinin olduğunu aktaran Yüzbaşı Polat, helikopterin üç yük kancasıyla yaklaşık 8 ton yükü gövde altında harici olarak nakledebildiğini belirtti.
-
25
25
|
310
Yüzbaşı Polat, helikopterin her türlü bölgede personel ve malzeme nakli yapabildiğini, orta genel maksat helikopterleriyle taşınamayan her türlü ağır malzeme, silah ve mühimmatı taşıyabildiğini, hava hücum ve indirme harekatlarında görev alabildiğini, ayrıca yüksek taşıma kapasitesiyle doğal afet durumlarında pek çok insanı kurtarabilecek yeteneğe sahip olduğunu anlattı.
-
26
26
|
310
Kara Kuvvetleri Komutanlığının gücüne güç katan helikopterlerlerin Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki pilotlar ve uçuş ekibi teknisyenleri tarafından uçurulduğunu vurgulayan Polat, "Kara Havacılık Okul Komutanlığımız dışa bağımlı olmamak maksadıyla helikopterlerin tesliminden henüz bir yıl bile geçmeden kendi öğretmenleriyle pilot ve uçuş ekibi teknisyeni kurslarını vermeye başlamıştır" açıklamalarında bulundu.
-
27
27
|
310
"GÖREVLERİMİZDE NEREDEYSE HİÇ PİSTE İNMEYİZ"
Kara havacılığın sadece pilotla yapılmadığına ve tüm mürettebatın bir vücut olmasının önemli olduğuna değinen Yüzbaşı Polat, şunları kaydetti:
-
28
28
|
310
Bütün harekatlarını dağlık bölgeler ve çetin şartlarda icra eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde olan biz kara havacılar, görevlerimizde neredeyse hiç piste inmeyiz. Genelde iniş yaptığımız yerler engeller arasında bulunan paneller, hiçbir iniş yeri bulunmayan tepeler, yamaçlar, helikopterin sığmadığı sadece teker konularak bindirme indirme yapılan noktalardır.
-
29
29
|
310
Tüm bu uçuşların büyük bölümünün gece görüş gözlüğüyle icra edildiğini hesaba katarsak riskin boyutunu anlamak mümkün olur.
-
30
30
|
310
Tüm bu riskle bu boyutta bir helikopteri emniyetli şekilde uçurmak ancak ve ancak mürettebatın tek vücut olması şartıyla mümkündür.
-
31
31
|
310
Bu sebeple yük helikopteri intibaklı personelimiz ve tüm Kara Havacılık Komutanlığı personeli devletinin malına, Mehmetçiğin ve milletinin canına zarar gelmemesi için muharebe eder gibi eğitim yapmakta ve tüm mürettebatı ve personeliyle yek vücut olarak hareket etmektedir.
-
32
32
|
310
HELİKOPTERLERDEN GÖSTERİ UÇUŞU
Dünyanın sayılı ordularında bulunan CH-47F helikopterinin uçuş ekibinde iki pilot, iki uçuş ekibi teknisyeni ve bir makineli tüfek nişancısı bulunuyor. Uçuş öncesi brifing yapan ekip, helikopterde uçuş öncesi kontrollerini gerçekleştirdi.
-
33
33
|
310
Kontrollerin ardından motor çalıştıran CH-47F helikopterleri rule taksi, iki teker taksinin yanı sıra havır, yüksek havır ile gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
-
34
34
|
310
HÜRKUŞ'UN JET VERSİYONU "HÜRJET" GELİYOR
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ'ta düzenlenen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi İmza Töreni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlandırdı.
-
35
35
|
310
Boeing'in yeni uçak projesi için yaptıkları ortaklık teklifine yanıt beklediklerini belirten Kotil, yıllık yüzde 25'lik büyüme hedefi için normalin dışına çıkarak bu ve benzeri girişimleri sürdüreceklerini söyledi.
-
36
36
|
310
“HÜRJET'imiz başladı. HÜRKUŞ'un jet versiyonu. Yeni başlattık onu. Kendi kaynaklarımızla başlattığımız bir ön çalışma. HÜRKUŞ'un bizde sıfırdan yapılmış aviyonikleri var. Tümüyle Türk malı. Teslimatları bize yıl sonunda başlayacak.
-
37
37
|
310
Bunun yanında ANKA, HÜRKUŞ, T-625 Helikopteri gibi özgün ürünler bulunduğuna dikkati çeken Kotil, şöyle konuştu:
-
38
38
|
310
Bizim Hava Kuvvetlerine teslimatımız haziran ayında başlıyor ama 15 HÜRKUŞ'u teslim edeceğiz. Aviyonikleri hazır olduğu için jet versiyonunu yapacağız.
-
39
39
|
310
İyi bir çalışma olacak ama henüz ön çalışmada. Öncelik eğitim uçağı. Bizimki bir ön çalışma, daha Hava Kuvvetleri ve Savunma Sanayii Müsteşarlığının bir talebi yok. Durmadan uçak yapıyoruz."
-
40
40
|
310
SAVUNMANIN DEVLERİNDEN METAL YAZICI DEVRİMİ
Öte yandan, sıradışı malzemelerin kolaylıkla işlenmesine, kompleks geometrilerin kolayca üretilebilmesine ve yekpare tasarımların yapılabilmesine olanak veren metal 3D yazıcıların (metal katmanlı imalat) endüstrideki kullanımı hızla yaygınlaşıyor.
-
41
41
|
310
ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren ve katmanlı imalat teknolojisinin önde gelen şirketlerinin temsilciliğini üstelenen BTech Innovation, bu süreçte mühendislik, eğitim, yazılım, ekipman ve sarf malzeme çözümleri ile TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN'a destek verecek.
-
42
42
|
310
BTech Innovation Genel Müdürü Kuntay Aktaş yaptığı açıklamada, son 8-10 yıldır isminden söz edilen metal yazıcıların kullanımının, büyük teknoloji firmalarının bu işi girmesiyle hızla yaygınlaştığını söyledi.
-
43
43
|
310
Bu teknoloji sayesinde, geleneksel yöntemlerle 8-10 aşamada yapılan ve bu nedenle kullanım ömrü, risk, maliyet konularında oluşan dezavantajların ortadan kaldırılabildiğini anlatan Aktaş, metal yazıcılar kullanılarak 15-20 bileşeni olan bir parçanın yekpare olarak daha verimli, hafif ve daha az bakım gerektirecek şekilde üretilebildiğini ifade etti.
-
44
44
|
310
Metal yazıcı teknolojisinin jet motoru, uçak kanadında kullanılabilecek düzeyde olgunlaştığına dikkati çeken Aktaş, henüz gelişme sürecindeki bu teknolojide bir an önce yararlanarak bilgi birikimini artırmanın ve patentler almanın "yeni sanayi devriminde" yer almak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
-
45
45
|
310
Türkiye'de bu alandaki farkındalığı artırmak için 2 yıldır çalıştıklarını aktaran Aktaş, "Bunun düğmesine basıldığında çalışan bir makine gibi olmadığının anlaşılması için çaba gösterdik. Geliştirilmesi gereken çok fazla şey var. Makineyi geliştirmek ayrı bir konu ama makineniz olsa bile malzeme, proses, ardıl işlemler, tasarım gibi çok fazla konu var. Bunun için bir an önce bu alana girip öğrenme eğrisini atlamamız gerekiyor" dedi.
-
46
46
|
310
RAKİPLER ETKİN ŞEKİLDE KULLANIYOR
Aktaş, TUSAŞ'ın tüm bu gelişmeleri dikkate alıp, 8 aylık bir fizibilite sonunda metal 3D yazıcılara yatırım yapma kararı aldığını bildirdi.
-
47
47
|
310
TUSAŞ'ın 2023 yılında dünyanın önde gelen havacılık firmaları arasında yer almayı hedeflediğine işaret eden Aktaş, şirketin bu hedefe ulaşmadaki rakiplerinin söz konusu teknolojiden yoğun olarak yararlandıklarını belirtti.
-
48
48
|
310
Benzer bir süreci ASELSAN ile yürüttüklerine işaret eden Aktaş, 6 aylık fizibilitenin ardından örnek parçalar ürettiklerini, bunların test edildiğini ve şirketin yatırım kararı aldığını dile getirdi. Aktaş, ASELSAN'ın talep ettiği cihazın temin edildiğini ve yakın zamanda kurulumunun tamamlanacağına değindi.
-
49
49
|
310
Son olarak malzeme ve proses geliştirme konusundaki hedefleri doğrultusunda ROKETSAN'ın benzer bir karar verdiğini değinen Aktaş, halihazırda bu teknolojinin Türkiye'deki ilk kullanıcılarından olan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ile de çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Aktaş, söz konusu şirketlerde yürütülen çalışmalara ilişkin, şu bilgileri verdi:
-
50
50
|
310
"TAI'nin eğitimleri halen devam ediyor. Yaklaşık 6 ay daha bu çalışmalar sürdürülecek, ondan sonra gerçek parçaları üretmeye başlayabilecekler. ASELSAN'da ekiplerin bu konuda olgunlaşmasına bağlı olarak süreç şekillenecek. Eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle bu süreci kısaltmaya çalışıyoruz. Genel olarak 1 sene sonrasında uygulamaya geçmelerini, 1 ile 2. sene arasında farklı malzemeleri, prosesleri, ardıl işlemleri deneyerek başkalarının yapmadığı şeyleri iyi yapabilecek seviyeye gelmelerini hedefliyoruz. Şirketlerimizin gelecek yılın ilk yarısında bir askeri araca ya da bir hava aracına parça takacak ya da prototip üretebilecek seviyeye gelmelerini bekliyoruz"
-
51
51
|
310
TEDARİK SORUNLARINA ÇÖZÜM OLABİLİR
Metal 3D yazıcılarla yapılan işlerin prototipin ötesinde ürüne dönüştüğüne dikkati çeken Aktaş, şöyle devam etti:
-
52
52
|
310
"Bu teknolojiyle bir silah sisteminin tedarik etmekte sıkıntı çektiğiniz çok kritik bir parçasını üretebilirsiniz. Lojistik olarak temin etmekte güçlük çekilen bir tank parçası için bölgesel bir üretim alanı kurup bunu hızla devreye alabilirsiniz. Bundan 5 sene önce çok büyük oranda prototipler, görsel nesneler, oyuncaklar vesaire yapılıyorken artık çok büyük ve kritik parçalar üretilebiliyor. Bunlar sadece firmaların kamuoyuyla paylaştığı bilgiler. Firmaların şu anda bu teknolojiyle neler yapabildiğini tam olarak bilinemiyor. Birçok büyük Amerikan firması bilgi birikimini kesinlikle Amerika'dan çıkarmıyor. Bu teknolojinin önemini vurgularken her tarafa makine koyalım, her yeri makine çöplüğüne dönüştürelim gibi bir hataya da düşmememiz gerekiyor. Ciddi anlamda bir süreç, uygulama geliştirip katma değerli işleri bu teknoloji ile çıkartmanız gerekiyor"
-
53
53
|
310
TÜRKİYE'NİN İLKİNİ ÜRETMİŞLERDİ İKİNCİSİ DE GELDİ!
Savunma sanayisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olduğu değerlendirilen insansız sistemler ve bu sistemlerin önlemleri, elektronik harp ve robotik alanlarına yoğunlaşan Harp Arge şirketi, kamuoyuna duyurulan ilk ürünü Drone Savar'ı geliştirmeye devam ediyor.
-
54
54
|
310
Şirket, bu çabalar kapsamında uluslararası pazarlar için yeni bir model geliştirdi. Yeni Drone Savar silahının ana gövdesi, en dayanıklı ve hafif malzemelerden biri olan karbon fiber kompozit malzemeden üretildi. Silahın kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilmesi için dünya standardı olan 22 mm picatiny ray sistemi tüm silah çevresine uygulandı.
-
55
55
|
310
Taşıma kolaylığı için katlanabilir dipçik ve katlanabilir elcik eklenen Drone Savar'ın elektronik sistemleri de askeri bir çantayla sunuluyor. Açık bırakılma ve olası tehlikeli durumlar karşısında otomatik olarak devreye giren güvenlik kartı sayesinde arıza ihtimali de düşürülen Drone Savar'ın batarya ömrü de 1,5 saate çıkarıldı. Milli yazılım altyapısıyla geliştirilen silahta kullanılan parçalar da yerli alt yükleniciler tarafından üretiliyor.
-
56
56
|
310
Harp Arge Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından aldıkları yoğun talep nedeniyle Koza İnşaat ve Savunma Sanayii ile pazarlama çalışmaları için ortaklık yaptıklarını söyledi.
-
57
57
|
310
Koza İnşaat ve Savunma Sanayii'nin, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine aktif olarak Drone Savar'ı pazarladığını ifade eden Güçlü, "Şu ana kadar ilgili ülkelerde demo çalışmaları gerçekleştirdik. Çok başarılı geri dönüşler aldık. Mevcut durumda demo taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Avrupa'dan da bir ülkeden seri üretimin ilgili ülkede yapılması ve teknoloji transferi konularında çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.
-
58
58
|
310
Bahreyn'de ekim ayında düzenlenecek savunma fuarına katılarak müşterileriyle buluşacaklarını anlatan Güçlü, Jandarma Genel Komutanlığı ile de temasları olduğunu kaydetti. Drone Savar, saldırı amacıyla kullanılabilecek dronelara karşı etkin önleme yapabilecek özellikler taşıyor. Antalya'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi için ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen Drone Savar, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanıldı.
-
59
59
|
310
Harp Arge'nin öz kaynaklarıyla geliştirdiği Drone Savar, Azerbaycan ordusunun zorlu testlerinin ardından bu ülkeye ihraç edildi. Drone Savar'ın, aynı amaçla kullanılan ürünlerden 3 kat daha ekonomik ve 4 kat daha mobil olduğu belirtiliyor. Drone silahının, modülerlik ve tasarım bakımından da yurt dışındaki rakiplerinden güçlü bir şekilde ayrıştığı vurgulanıyor.
-
60
60
|
310
DEVRİM'İN ÜRETİCİSİ ALTAY'A GÖZ KOYDU
Öte yandan Eskişehir'de bir asırdan fazla süredir faaliyet gösteren ve ilk milli otomobil "Devrim"i üreten Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) ile yine kentte kurulu uçak motor parça ve modül üretim, bakım ile montaj ve test teknolojisinde lider kuruluş TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), milli tank Altay'ın yerli motorunu üretme kabiliyetine sahip olduğu bildirildi.
-
61
61
|
310
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1972-1973 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Dairesinde Harp Sanayi Şube Müdürlüğünde görev yaptığını ve bu dönemde tank motorlarıyla yakından ilgilendiğini söyledi.
-
62
62
|
310
O dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde M60 tanklarının bulunduğunu ve motorlarının çok benzin yaktığını, menzillerinin de 50 kilometre olduğunu anlatan Özaydemir, "Bir depo benzin dolduruyorsunuz tank 50 kilometre gidiyor. Bunları dizel yapalım, kabiliyet imkanlarını arttıralım hiç olmazsa 300-400 kilometre gitsinler diye bir çalışmayı o yıllarda yaptık. O zaman bin beygirlik motorlar düşünüyorduk, bunlar da çoğunlukla Alman malı motorlar oluyordu.
-
63
63
|
310
Asker dönüp Eskişehir'e geldiğim 1990'lı yıllarda TÜLOMSAŞ'ta bu konuyu tekrar canlandırdık, o zaman da yine böyle tank imalatı meselesi vardı. Şimdi geldik 2017 yılına. Bu tankların yapıları, boyutları, ağırlıkları değişti.
-
64
64
|
310
Güçleri ise bin beygirden bin 500 beygire çıktı. Çünkü sürat lazım. Böyle bir motorun yerli ve milli bir tankta kullanılması en doğru karar olacaktır. Bu tür araçlarda ithal bir motorun kullanılması sakıncalı olur. Motorun da yerli yapılması gerek." ifadelerini kullandı.
-
65
65
|
310
Özaydemir, Eskişehir’de yerli tank motorunun imal edilmesinin, verilecek en isabetli kararlardan biri olacağını belirterek, "Eskişehir’in İnönü ilçesinde kurulu Ford Otosan firmasında kamyon motorları yapılmakta. Bunlar 400-500 beygirlere kadar çıkabiliyorlar. Ancak bin beygir gücünde motor üreten TÜLOMSAŞ var. Diğer taraftan elektrikli motorlar da yapıyor. Bunun yanında jet motorlarını yapan TEI var.
-
66
66
|
310
TEI'nin imkanları ve kafa yapısı dizayna çok yatkındır. Tasarım bakımından kalemi kuvvetlidir. TÜLOMSAŞ'ta da birikim var. İki şirket bir araya gelirse milli tank motorumuz Eskişehir'de rahatlıkla üretilebilir. Devrim otomobilini 145 günde yapan bir milli hissiyat bu motorun da kısa sürede yapılmasına destek olacaktır." diye konuştu.
-
67
67
|
310
Bu projede önemli teknik imkanlara ihtiyaç olduğuna işaret eden Özaydemir, şöyle devam etti:
"Her ne kadar tasarım önemliyse de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmamız BMC'nin motorlarını yapıyor. Dökümünü, işlemesini yapıp komple motorunu gönderiyor. Bunlar bizim milli araçlarımızda kullanılan motorlar. Bugün motor konusunda hem tecrübe hem de birikim derseniz Eskişehir bu konuda biçilmiş kaftandır.
-
68
68
|
310
Döküm, üretim kapasitesi ve tasarım birikimi olarak. Odamıza kayıtlı çok sayıda yan sanayi de bulunmakta. Buradan Almanya’ya parça gönderiyorlar. Bunun yanı sıra komşumuz Bursa’dan da yararlanabiliriz. Bu motor Eskişehir'den çıkar."
-
69
69
|
310
TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit de pistonlu motorlar teknolojisi ile tasarım konusunda ülkede lider durumda olduklarını belirterek, ocak ayında şirketin özgün tasarımlarından ilk yerli İHA dizel motorunu çalıştırdıklarını kaydetti.
-
70
70
|
310
Bu motorun tamamıyla TEI mühendislerinin tasarımı, analizi ve geliştirmesiyle ortaya çıktığını anlatan Akşit, şöyle devam etti:
-
71
71
|
310
"Bütün mühendislik faaliyetlerini yaparak, geliştirdiğimiz, yan sanayimizle imal ettiğimiz bu motor tamamen özgün 170 beygir dizel motordur. Bütün tasarım ve geliştirme faaliyetleri bizim tarafımızdan yapıldı. Ağır dizeller konusunda da Türkiye'deki tek yetkin komple imalat ve test altyapısı olan yer TÜLOMSAŞ'tır.
-
72
72
|
310
Söz konusu kuruluş 2400-2500 beygirlik motorları şu anda üretiyor. Bu altyapı Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla başka bir yerde yok. Ağır dizel konusunda TÜLOMSAŞ'ın altyapısı tamam. Bütün aranan ihtiyaçlara sahip tek kurum.
-
73
73
|
310
Özellikle milli tank motorumuzun geliştirilmesi konusunda da TÜLOMSAŞ'ın bu işin ana üreticisi olması, bizim de Türkiye'ye kazandırdığımız tamamen özgün dizel motor geliştirme yetkinliğimiz var. TÜLOMSAŞ ile ekip haline gelerek, onlara destek vererek... Bu milli tankımızı en kısa sürede Türkiye’ye kazandırmak için en uygun yer Eskişehir.
-
74
74
|
310
TÜLOMSAŞ'ın imalattaki, TEI'nin de tasarımdaki bilgi, beceri ve gücünü bir araya getirerek, bu milli tank motorunu en hızlı ve en uygun şekilde yapacak olan yerin Eskişehir olacağını düşünüyorum. TÜLOMSAŞ ile birlikte yerli tank motoru üretimine talibiz."
-
75
75
|
310
Akşit, TEI'nin mühendislik kadrosunda yaklaşık 300'e yakın Ar-Ge tasarım, 150'ye yakın da imalat mühendisi bulunduğuna da değinerek, "Bunların hepsini bu tip projelerde seferber ediyoruz. Türkiye’de bu ölçekte bir mühendislik gücünü bir tank motoru için seferber edecek başka bir kuruluş olduğunu düşünmüyorum. Şirketimizin odağında havacılık motorları olduğu için ana yüklenici olalım diye bir talebimiz yok. Burada en uygunu olan TÜLOMSAŞ'ın bu konudaki imalat yeteneği, yıllardır ispatlanmış bir tecrübesi var.
-
76
76
|
310
TÜLOMSAŞ ana yüklenici olabilir. İmalat merkezi olur, bütün motorlar orada üretilir, test edilir biz de her türlü güçlü mühendislik ekibimizle tasarım ve geliştirme desteğini TÜLOMSAŞ'a sunarız. Bir arada konsorsiyum halinde bu işi çok kısa sürede başarırız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
-
77
77
|
310
MİLLİ İHA BAYRAKTAR'IN BAŞARISI
Öte yandan, tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar TB2 İHA'ların, yeni seri Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamlandı.
-
78
78
|
310
Yeni seri Silahlı Bayraktar TB2 İHA'lar, hedefi 8 kilometre uzaklıktan güdümlenerek vurma kabiliyetine sahip MAM-L ile test edildi. Başarıyla gerçekleştirilen testlerde tüm hedefler santimetre hassasiyetinde başarıyla vuruldu.
-
79
79
|
310
2014'ten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) envanterinde silahlı ve keşif amaçlı 30 Bayraktar TB2, gece ve gündüz görev yaparak 20 bin uçuş saatine ulaştı.
-
80
80
|
310
Her bir uçuş sortisinde 27 saate kadar havada kalabilen Bayraktar İHA'lar yurt içi ve yurt dışı görevlerinde aralıksız kullanılmaya devam ediyor.
-
81
81
|
310
Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip, üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olma başarısını gösterdi.
-
82
82
|
310
Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM-L ile entegre edilen Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel başarıyla Türkiye'nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşıladı.
-
83
83
|
310
UMMAN'A İLK PARS TESLİM EDİLDİ
FNSS'nin 20 Eylül 2015'te imzalanan sözleşme kapsamında yaptığı ilk teslimat için Ankara'da tören düzenlendi. Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübe seviyesiyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi.
-
84
84
|
310
Törende, FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt, Tuğgeneral Saif Mohammed Saif Al Sheedi, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman ve FNSS Proje Yöneticisi Gökhan Tekin birer konuşma yaptı. Projede emeğe geçenlere plaket ve maket takdiminin ardından aracın anahtarı teslim edildi.
-
85
85
|
310
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de konuya ilişkin, "FNSS'nin yeni ihracatıyla müttefikimiz Umman ile dostluğumuz perçinlendi." değerlendirmesinde bulundu.
-
86
86
|
310
Sözleşme kapsamında, 2020'ye kadar Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine, PARS III 8×8 ve PARS III 6×6 olmak üzere toplamda 13 farklı konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edilecek.
-
87
87
|
310
ÖZELLİKLERİ
700 km üzerinde menzili olan PARS 8x8, patlamaya ve delinmeye karşı özel önlemler alınmış yakıt tanklarına sahip. Acil durumlara karşı zırh altında yedek yakıt tankı mevcut. Ayrıca tekerleklerin içine yerleştirilen katı diskler, patlak lastikle yol alabilme imkanı sağlıyor. Araç önünde ise 13 ton kapasiteli bir kurtarma vinci bulunmakta.
-
88
88
|
310
PARS III 8X8; kara, hava (A400, C17 & C5), deniz ve demir yolu ile taşınabilmekte.
-
89
89
|
310
Öte yandan, TUSAŞ, ilk Türk JSF/F-35 uçağının orta gövdesini Amerikalı Northrop Grumman ve Lockheed Martin firmalarına teslim etti. Teslim için TUSAŞ'ta düzenlenen törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, bugünün Türk sanayisi için oldukça önemli bir gün olduğunu söyledi.
-
90
90
|
310
Demir, tüm zamanların en büyük savunma tedarik programı olan JSF Projesi çerçevesinde F-35 uçaklarının, Hava Kuvvetleri Komutanlığının en önemli vurucu gücü olmasının yanı sıra üretim ve idame işletme evreleri için Türk sanayisine iş olanakları sağlaması bakımından da çok önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.
-
91
91
|
310
Proje kapsamında Türkiye'nin aldığı en kapsamlı ve finansal değeri en büyük iş paketinin TUSAŞ'a ait orta gövde üretimi olduğuna dikkati çeken Demir, "TUSAŞ, Northrop Grumman firması haricinde F-35 uçaklarının orta gövdesini ABD dışında üreten tek kaynak olma özelliğine sahiptir.
-
92
92
|
310
21. orta gövde aynı zamanda 2018 Mayıs'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek ilk F-35'in orta gövdesi olma özelliğini taşıyor. Yani aslında bugün burada, TUSAŞ tarafından üretilen ve ilk Türk F-35'inde kullanılacak olan orta gövdenin teslimatını gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.
-
93
93
|
310
Demir, F-35 Projesi ile filizlenen TUSAŞ ile Northrop Grumman arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da sağlamlaştığını gözlemlediğini vurgulayarak, "Önümüzdeki 15-20 yıllık dönemde ise Northrop Grumman ile TUSAŞ arasında kurulan bu stratejik birlikteliğin, mevcut işler kapsamında derinleşmesini ve farklı iş birliği imkanları oluşturacak şekilde de çeşitlenmesini umuyor ve bekliyorum." diye konuştu.
-
94
94
|
310
JSF Projesi kapsamında TUSAŞ'ın yanı sıra, Alp Havacılık, Ayesaş, Havelsan, Kale Havacılık, Kale Pratt and Whitney gibi firmaların da halihazırda iş payı bulunduğunun altını çizen Demir, diğer pek çok yerli firmanın da iş paylaşımında yer almasının gurur verici olduğunu dile getirdi.
-
95
-
96
96
|
310
TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ!
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), OMTAS Fırlatma Sistemi ile 8 OMTAS tanksavar füzesinin kabul işlemlerini tamamladı, yerli üretim silahlar bu ay içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca kullanılmaya başlanacak.
-
97
97
|
310
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Roketsan tarafından geliştirilen hassas güdümlü füzeler arasında yer alan OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi'nin, test atışlarının başarıyla tamamlanmasının ardından kabul işlemi gerçekleştirildi.
-
98
98
|
310
Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, bir OMTAS Fırlatma Sistemi ile 8 OMTAS tanksavar füzesinin kabul işlemlerini 2 Haziran'da gerçekleştirdi. Sistemler, bu ay içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek.
-
99
99
|
310
OMTAS Sistemi, piyade unsurları tarafından 4 kilometre menzildeki zırhlı düşman unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Roketsan tarafından geliştirilen "at-unut", "at-güncelle" atış modlarına sahip yeni nesil tanksavar özelliği taşıyor. Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının orta menzildeki tanksavar sistemi ihtiyacının karşılanmasına yönelik "OMTAS Projesi Seri Üretim Sözleşmesi"nin bu yıl içinde imzalanması planlanıyor.
-
100
-
101
101
|
310
HENDEKLER 'TOSUN' İLE AÇILACAK
Best Grup Savunma Sanayi Ticaret Genel Koordinatörü Yavuz Yeldan, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenen "Tosun"un tamamıyla yerli üretim olduğunu söyledi.
-
102
102
|
310
Zırhlı kepçenin üretiminde Çukurova Makina İmalat ve Ticaret AŞ ile ortak çalıştıklarını belirten Yeldan, aracın öne çıkan özelliğinin uzaktan kumandayla yönetilmesi olduğunu vurguladı.
-
103
103
|
310
Yeldan, Yüksekova, Nusaybin ve Sur'da yaşanan olaylardan sonra böyle bir araca ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Ortaya çıkan hendek ve barikatların aşılmasında çok büyük zorluklar yaşandı ve bundan kaynaklanan bir taleple biz bu aracı tasarladık.
-
104
104
|
310
Hızlıca üretimini tamamladıktan sonra söz konusu bölgelerde kullanılmak üzere kolluk kuvvetlerimize teslim ettik. Zırhlı kepçeler şu anda görevini başarıyla yerine getiriyor." diye konuştu.
-
105
105
|
310
5 KİLOMETREYE KADAR OPERATÖRSÜZ GİDEBİLİYOR
-
106
106
|
310
Aracın uzaktan kumandalı olmasının büyük kolaylık sağladığına dikkati çeken Yeldan, "Antenlerin birbirini gördüğünde 5 kilometreye kadar aracımız operatörsüz gidebiliyor. Antenler birbirini görmediğinde yani meskun mahal içinde bazı engellerin, evlerin olduğu durumlarda ise yaklaşık 1 kilometreye kadar aracımız operatörsüz görev yapabiliyor.
-
107
107
|
310
Bu araçlar ilk önce zırhsız olarak çıktı ve çok büyük kayıplarımız oldu. Zırhladık bu seferde RPG roketatar tehdidine maruz kaldılar. Bunu da engellemek için biz aracımızı operatörsüz göndermeye karar verdik." diye konuştu.
-
108
108
|
310
TÜRKİYE'DE İLK! TEK BİR KAFA HAREKETİYLE...
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ürünleri arasında yer alan zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcılar, insansız hava aracı (İHA) ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanılmasıyla daha etkin hale getirilecek. Sabit tesislerin, sınır ve sahil hatlarındaki kritik bölgelerin, arazideki mobil birliklerin ve üs bölgelerinin uzun süreli olarak İHA'lar ile gözetlenmesi, güvenliklerinin sağlanması için ASELSAN, Nurol Makina, BİTES, Altınay ve Lapis tarafından Kablolu Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Sistemi geliştirildi ve bu sistem Nurol Makina'nın zırhlı taktik aracına entegre edildi.
-
109
109
|
310
Tepegöz adı verilen sistem, 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Nurol Makina'nın yeni ürünü Ejder Kunter Zırhlı Personel Taşıyıcı ile birlikte görücüye çıktı. Fuarda, ayrıca Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sistemi geliştiren şirketler arasında Kablolu Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Sistemi İş Birliği Anlaşması imzalandı. Zırhlı araçlara entegre edilen sistemde, aracın üzerine 100 metreye kadar uzayabilen kabloyla bağlanan İHA, aldığı görüntüleri anlık olarak araçtaki artırılmış gerçeklik gözlüğüne aktarıyor. İHA'da takılı olan 360 derece dönebilen kamera, gözlüğü takan kişinin kafa hareketiyle kontrol ediliyor.
-
110
110
|
310
Sistem, zırhlı araç personelinin operasyon sırasında oluşabilecek tehditleri önceden fark etmesine imkan veriyor. Bu sistemden, karada ve denizde arama kurtarma çalışmaları, sınır, liman güvenliği, kalabalık olayların emniyeti, petrol ve gaz boru hatlarının güvenliği gibi durumlarda da yararlanılabiliyor. Geniş bir çalışma alanı sağlayan sistem, hızlı ve etkin sonuç alınmasına olanak sağlıyor. Kablolu olması ve gözlük entegrasyonu sistemin güvenli ve sınırsız kullanımına imkan tanıyor. Artırılmış gerçeklik gözlüğüne entegrasyon sayesinde zırhlı araç personeli hava aracını kullanmakla uğraşmak yerine direkt olarak görüntüleri izleyip inceleyebiliyor.
-
111
111
|
310
Sistem her türlü sabit veya hareketli araçta kullanılabiliyor. Kablonun kopması halinde cihazda bulunan acil durum bataryası sayesinde otomatik olarak güvenli iniş yapılabiliyor. Tepegöz, gece görüş, kızıl ötesi ve termal kamera sistemi ile çok çeşitli koşullarda kullanılabiliyor. Benzer teknolojiler başka ülkeler tarafından da geliştirilirken, sistemin artırılmış gerçeklik gözlüğüne entegre edilerek kafa hareketiyle kontrolünün geliştirilmesi önemli bir artı unsur oluşturuyor.
-
112
112
|
310
ASELSAN İnsansız Sistemler’den Havacılık Mühendisi Levent Güner şunları kaydetti:
"Türkiye'de ilk defa yapılan bir konsept gösterim. Normalde kara araçlarında daha kısa mesafede gözetleme yapılmaya çalışılıyor. Bu sistem ile tüm kara araçlarına ilave bir kabiliyet sağlanacak ve uzun süreli gözetleme yapılabilecek. Firmalara arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının amacı da proje kapsamındaki çeşitli alt sistemlerin bu şirketler tarafından geliştirilmesi, bütünleşik bir sistem çözümü ortaya çıkartılması ve en kısa sürede de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınması."
-
113
113
|
310
FUARDA EN ÇOK BU STANT DİKKAT ÇEKTİ
Özgün savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği IDEF 2017'ye katılan 818 firma arasında Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ, Samsun Yurt Savunma Sanayi Ticaret AŞ ve Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ) gibi yerli kuruluşlar da yer aldı. Firmalar, mevcut ürünlerinin yanı sıra ürettikleri yeni tabancaları ziyaretçilerin beğenisine sundu.
-
114
114
|
310
Hem bireysel hem firma düzeyinde yoğun katılımın olduğu fuarda, ziyaretçiler en fazla silah stantlarına ilgi gösterdi.
-
115
115
|
310
Sarsılmaz Silah Sanayi İthalat Müdürü Hakan Özadalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır IDEF'e katıldıklarını, her fuarda gördükleri yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.
-
116
116
|
310
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Teşkilatına silah tedarik ettiklerini söyleyen Özadalı, bütün ürünlerinin tek tek test edildiğini ve zorlaştırılmış tüm testlerden kusursuz şekilde geçtiğini bildirdi.
-
117
117
|
310
Özadalı, şöyle devam etti:
"Tabanca olarak 50 çeşit ürünümüz, piyade tüfeğimiz, makineli silahımız var. Savunma sanayisinde bu ürünleri üreten tek özel firmayız. Özel sektör olarak tamamıyla savunma sanayisine burada hizmet ediyoruz.
-
118
118
|
310
Son zamanlarda savunma sanayimiz çok gelişti. Eskiden yurt dışından aldığımız ürünleri artık Türkiye'de kendimiz üretip yurt dışındaki pazarlara açılıyoruz. Başta ABD olmak üzere 72 ülkeye ihracatımız var. İhracatımız her sene artıyor çünkü hem kaliteli hem de uygun fiyat bizim tercih edilme sebebimiz."
-
119
119
|
310
"SAVUNMA SEKTÖRÜ HÜKÜMET DESTEKLERİYLE HAREKETLENDİ"
-
120
120
|
310
Samsun Yurt Savunma Sanayi Ticaret AŞ Dış Ticaret Müdürü Didem Aral da Türk kültüründe silahın önemli bir yeri olduğunu, savunma sektörünün de bütün ülkelerin bütçelerinde önemli yer teşkil ettiğini söyledi.
-
121
121
|
310
Aral, Türkiye'de de hükümet tarafından verilen desteklerle hareketlenen sektörün hızlı ilerlediğini, bu nedenle silah stantlarının ilgi görmesinin normal olduğunu ifade etti.
-
122
122
|
310
Canik markasının sadece ABD'ye yılda 75 bin adet silah ihraç ettiğine dikkati çeken Aral, yıllık üretimlerinin yüzde 80'ini 25 ayrı ülkeye sattıklarını bildirdi. Türkiye'deki savunma sanayi firmalarının birlikte çalışmaları gerektiğini belirten Aral, "Yurt dışındaki rekabet çok acımasız. Farklı alanlarda 150 yıllık firmalarla mücadele etmek zorundayız. Doğru şekilde, birlikte yaptığımız çalışmalar bütün firmalar açısından mali anlamda çok büyük kazanım olacaktır." diye konuştu.
-
123
123
|
310
DENİZLERDEKİ YENİ GÜCÜMÜZ
STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde çalıştıkları hava savunma fırkateyninin 4 bin 500 ve 6 bin tonluk versiyonları bulunduğunu söyledi.