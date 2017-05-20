İŞ-YAŞAM

Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

Uzaktan kumandayla 5 kilometre öteden yönetilebilen zırhlı kepçe "Tosun", meskun mahallerde ortaya çıkan hendek ve barikatların aşılmasında görevini başarıyla yerine getiriyor

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    Best Grup Savunma Sanayi Ticaret Genel Koordinatörü Yavuz Yeldan, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenen "Tosun"un tamamıyla yerli üretim olduğunu söyledi.

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    Zırhlı kepçenin üretiminde Çukurova Makina İmalat ve Ticaret AŞ ile ortak çalıştıklarını belirten Yeldan, aracın öne çıkan özelliğinin uzaktan kumandayla yönetilmesi olduğunu vurguladı.

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    Yeldan, Yüksekova, Nusaybin ve Sur'da yaşanan olaylardan sonra böyle bir araca ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Ortaya çıkan hendek ve barikatların aşılmasında çok büyük zorluklar yaşandı ve bundan kaynaklanan bir taleple biz bu aracı tasarladık. 

  • 4 Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
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    Hızlıca üretimini tamamladıktan sonra söz konusu bölgelerde kullanılmak üzere kolluk kuvvetlerimize teslim ettik. Zırhlı kepçeler şu anda görevini başarıyla yerine getiriyor." diye konuştu.

  • 5 Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
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    5 KİLOMETREYE KADAR OPERATÖRSÜZ GİDEBİLİYOR

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI