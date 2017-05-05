Milyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni gözdesi Antalya

Hindistan'ın milyarder ve zengin ailelerinin düğünlerinin önemli bölümü, yurtdışında yapılıyor. Türkiye, düğün turizminde Hindistan için çok yeni bir pazar. Antalya ise doğası, tarihi, otel kalitesi ve iklimiyle Hindistanlı ailelerin dikkatini çekiyor.

Antalya'da ilk Hint düğünü, 2012'de dünyanın en lüks oteli de seçilen Mardan Palace Hotel'de Inventum Mice firması tarafından organize edildi. 600 davetliyle 1 milyon doların üzerinde harcama yapılan düğünden sonra Antalya'da bugüne kadar, içinde doğum günü kutlaması ve evlilik yıldönümü de olan 12 düğün organizasyonu gerçekleştirildi. Hintli düğün organizatörleri ve acentaların Antalya'yı tanımadığı ve 2012'de hem otelleri, hem de kentin doğasını gösterdiklerini anlatan Inventum Mice ortaklarından Asil Akar, yılda 20 milyar dolar harcanan yaklaşık 2 bin düğün organizasyonundan, Antalya'nın yüzde 1 dahi pay alamadığını söyledi.

DAVETİYE ALTIN KAPLAMA IPAD

Hintli zenginlerin düğün harcamasının 200 bin dolardan başlayıp 10 milyon doların üzerine çıkabildiğini belirten Asil Akar, "Bu konuda sınır yok. Hindistan düğünleri yurtdışında olursa 3-4 gün sürüyor. Gelen aileler Türkler gibi altın takmayı çok seviyor. Hatta bir rivayete göre dünya altın piyasasını Hint düğünleri belirliyor. Evlilik onlar için doğumla ölüm arasındaki en önemli olay. Bu yüzden mümkün olduğunca güçleri ölçüsünde en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Örneğin Gupta ailesinin bir düğünü vardı ve 10 milyon doları aştı. Ama Hindistan'da o kadar zenginler var ki, 50-60 milyon dolar harcanabiliyor. Hatta bir aile davetiye olarak altın kaplamalı iPad dağıttı. Bugüne kadar yapılmış en pahalı düğün olduğu söyleniyor" diye konuştu.

SEKTÖRÜN EN BÜYÜKLERİ GELİYOR

28 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında Hindistan'da bu işi en iyi yapan, sektörün en büyük düğün firmaları ve acentlarından 120 kişiyi Antalya'da misafir edeceklerini açıklayan Asil Akar, "Workshop yapılarak ne yapılabilir onları konuşacağız. Türkiye'ye daha önce gelenler oldu ve çok sıcak bakıyorlar, Türkiye'yi seviyorlar" dedi. Program kapsamında Hindistanlı organizatörler Belek'te konaklayacak, şehir ve yat turu yaptırılacak. Perge, Aspendos gibi tarihi gezilerin yanısıra Antalya'da turizm sektörüyle karşılıklı görüşmeler de olacak.

BU YILIN HEDEFİ 10 DÜĞÜN

Hint düğünlerinin genellikle kasım- nisan döneminde yapıldığını belirten Akar, "Bu bizim için avantaj. Otellerin en düşük sezonunu yaşadığı dönem. Hem daha uygun fiyat alabiliyor hem de daha özgürce düğünlerini yapabiliyorlar. Bizim bu firmalar aracılığıyla görüştüğümüz, düğünlerini Antalya'da yapmak isteyen 6-7 firma var. Cumhurbaşkanımızın Hindistan gezisinde de Hint düğünlerinin Türkiye'de yapılması konusu görüşüldü. Bu sezonda yaklaşık 10 düğün yapmayı hedefliyoruz" dedi.

KIZ TARAFI BAŞLIK PARASI ÖDÜYOR

Hindistan düğünlerinin adetlerinden de bahseden Akar, "Onlarda bizim adetlerimizin tersi oluyor. Kız tarafı daha çok para harcıyor. Ama tabi bu eskiden daha da etkiliymiş, şimdi aileler biraz daha bütçeleri yarı yarıya paylaşmak istiyor. Antalya veya başka ülkelere gidilirken misafirler uçak biletlerini kendileri alıyor. Zengin olanlar komple uçağı kiralayıp getiriyor. Bizdeki gibi herkes altın takıyor. Başlık parası olayı var ve genelde kız tarafı erkek tarafına veriyor. Çok büyük bütçelere de çıkabiliyor. Buradaki düğünlerin birinde 12 milyon dolar civarında başlık parası verildi" dedi.

HİNDİSTAN İKİNCİ RUS PAZARI OLABİLİR

Hindistan'ın düğün turizminin yanısıra diğer turizm alanları açısından da Antalya ve Türkiye açısından çok önemli bir pazar olabileceğine işaret eden Asil Akar, 60 milyon kişinin pasaportu olduğunu, yıllık seyahat eden kişi sayısının 18 milyonu aştığını kaydetti. Geçen yıl Türkiye'ye gelen Hintli turist sayısının 200 bin civarında olduğunu dile getiren Akar, "Antalya'ya uçuş mesafesi 5.5 saat. Bu onlar için çok uzun bir süre değil. Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle Antalya'ya Türk Hava Yolları, Atlas ve SunExpress'in Hindistan'dan direkt uçuşları da planlanıyor. Bu gerçekleşirse Hindistan pazarında patlama yaşanır. Hindistan Antalya için ikinci Rusya konumuna gelebilir" diye konuştu.