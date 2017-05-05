Türkiye’nin en etkin 50 finans yöneticisi, ödüllerini CFO Summit 2017’de alıyor

Türkiye’nin en büyük bin şirketi üzerinden gerçekleştirilen araştırmada, şirketlerin finansal performanslarının ve bireylerin kritik CFO başarı kriterlerindeki performanslarının kapsamlı bir araştırma metodolojisi ile araştırma danışma kurulu tarafından incelenmesi sonucunda Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su belirlendi.
En Etkin 50 CFO ödül töreni, 11 Mayıs 2017 tarihinde Hilton Istanbul Bomonti Hotel’de düzenlenecek CFO Summit 2017’de gerçekleşecek. Zirve hakkında detaylı bilgi için www.cfosummit.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
İşte Türkiye ve dünya ekonomisi sıkıntılarla boğuşurken performanslarıyla dikkat çeken 50 CFO…
|AHMET ASHABOĞLU
KOÇ HOLDİNG
|DİDEM KAMAN
OPET
|MEHMET METE TÜRKOĞLU
UNIT HOLDİNG
|SASCHA BIBERT
ENERJİSA
|AHMET OKÇULAR
TEKFEN HOLDİNG
|DOĞAN PENÇE
PARK HOLDİNG
|MURAT AYTOĞU
DOĞUŞ TURİZM
|SEVTAP ARSLAN
PENTİ
|ALİ ÖZDİN
EREN HOLDİNG
|ELVAN HAMİDOĞLU
ÇELEBİ HAVACILIK HOLDİNG
|MURAT ŞEKER
THY
|SİBEL YÜCEL
SİMİT SARAYI
|ASIM GÜN
ACIBADEM SAĞLIK GRUBU
|ERDEM SEÇKİN
KANAL D - DOĞAN TV
|MUSTAFA DARMAN
ABDİ İBRAHİM
|STEFAN BAASNER
MERCEDES-BENZ TÜRK
|BARIŞ ORAN
SABANCI HOLDİNG
|ERTUĞRUL AYDIN
OYAK
|MUSTAFA TERCAN
YILDIZ HOLDİNG
|STEFANO REGANZANI
TOFAŞ TÜRK
|BİRKAN ÖZEN
IC İBRAHİM ÇEÇEN YATIRIM HOLDİNG
|EZGİ GÜLSEREN BALCI
PFIZER
|MUSTAFA TÜRKAY TATAR
BOYNER GRUP
|ŞAFAK AYIŞIĞI
TOSYALI
|BURCU GERİŞ
TAV HAVALİMANLARI
|GÖRKEM ELVERİCİ
ŞİŞECAM TOPLULUĞU
|NURİ ÖZKAYA
ETİ
|TEYMUR ABASGULIYEV
SOCAR
|BÜLENT PEHLİVAN
TÜRK HENKEL
|HASAN GÖKHAN GÜNER
BETEK BOYA
|OĞUZ TOPRAKOĞLU
FORD OTOMOTİV
|TOLGA GÜNDÜZ
BANVİT
|BÜLENT SABUNCU
ZİYLAN GRUP
|HÜSEYİN KADRİ SAMSUNLU
AKFEN HOLDİNG
|OKAN TURAN
ASELSAN
|TUBA ÖZER
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG
|CAN ÇAKA
ANADOLU GRUBU
|İLHAN GÜCÜYENER
ENKA İNŞAAT
|ÖZLEM ATAÜNAL
AKKÖK HOLDİNG
|TUBA YILMAZ
MAVİ
|CEM KÖKSAL
ZORLU HOLDİNG
|KEMAL SAY
KASTAMONU ENTEGRE
|POLAT ŞEN
ARÇELİK
|YASEMİN SAĞIROĞLU
FUJITSU TÜRKİYE
|CENGİZ KONUKOĞLU
SANKO HOLDİNG
|KERİM KAZGAN
BORUSAN OTOMOTİV
|SABRİ TÜTÜNCÜ
KİBAR HOLDİNG
|DERYA HATİBOĞLU
VODAFONE TÜRKİYE
|MEHMET ÇAYIREZMEZ
EVYAP
|SACİT BASMACI
ECZACIBAŞI HOLDİNG
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