Türkiye’nin En Etkin 50 Finans Yöneticisi, Türkiye’nin En Etkin 50 Finans Yöneticisi Ödülleri, CFO Summit 2017
İŞ-YAŞAM

Türkiye’nin en etkin 50 finans yöneticisi, ödüllerini CFO Summit 2017’de alıyor

Fortune Türkiye ve DataExpert, Türkiye’nin “En Etkin 50 CFO” listesinin ikincisini, politik ve ekonomik çalkantıların yaşandığı dönemlerde CFO’ların önemine dikkat çekmek üzere hazırladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:11:24 Güncelleme: 16:16:09 HABERTURK.COM

Türkiye’nin en büyük bin şirketi üzerinden gerçekleştirilen araştırmada, şirketlerin finansal performanslarının ve bireylerin kritik CFO başarı kriterlerindeki performanslarının kapsamlı bir araştırma metodolojisi ile araştırma danışma kurulu tarafından incelenmesi sonucunda Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su belirlendi.

En Etkin 50 CFO ödül töreni, 11 Mayıs 2017 tarihinde Hilton Istanbul Bomonti Hotel’de düzenlenecek CFO Summit 2017’de gerçekleşecek. Zirve hakkında detaylı bilgi için www.cfosummit.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

İşte Türkiye ve dünya ekonomisi sıkıntılarla boğuşurken performanslarıyla dikkat çeken 50 CFO…

 

AHMET ASHABOĞLU
KOÇ HOLDİNG		 DİDEM KAMAN
OPET		 MEHMET METE TÜRKOĞLU
UNIT HOLDİNG		 SASCHA BIBERT
ENERJİSA
AHMET OKÇULAR
TEKFEN HOLDİNG		 DOĞAN PENÇE
PARK HOLDİNG		 MURAT AYTOĞU
DOĞUŞ TURİZM		 SEVTAP ARSLAN
PENTİ
ALİ ÖZDİN
EREN HOLDİNG		 ELVAN HAMİDOĞLU
ÇELEBİ HAVACILIK HOLDİNG		 MURAT ŞEKER
THY		 SİBEL YÜCEL
SİMİT SARAYI
ASIM GÜN
ACIBADEM SAĞLIK GRUBU		 ERDEM SEÇKİN
KANAL D - DOĞAN TV		 MUSTAFA DARMAN
ABDİ İBRAHİM		 STEFAN BAASNER
MERCEDES-BENZ TÜRK
BARIŞ ORAN
SABANCI HOLDİNG		 ERTUĞRUL AYDIN
OYAK		 MUSTAFA TERCAN
YILDIZ HOLDİNG		 STEFANO REGANZANI
TOFAŞ TÜRK
BİRKAN ÖZEN
IC İBRAHİM ÇEÇEN YATIRIM HOLDİNG		 EZGİ GÜLSEREN BALCI
PFIZER		 MUSTAFA TÜRKAY TATAR
BOYNER GRUP		 ŞAFAK AYIŞIĞI
TOSYALI
BURCU GERİŞ
TAV HAVALİMANLARI		 GÖRKEM ELVERİCİ
ŞİŞECAM TOPLULUĞU		 NURİ ÖZKAYA
ETİ		 TEYMUR ABASGULIYEV
SOCAR
BÜLENT PEHLİVAN
TÜRK HENKEL		 HASAN GÖKHAN GÜNER
BETEK BOYA		 OĞUZ TOPRAKOĞLU
FORD OTOMOTİV		 TOLGA GÜNDÜZ
BANVİT
BÜLENT SABUNCU
ZİYLAN GRUP		 HÜSEYİN KADRİ SAMSUNLU
AKFEN HOLDİNG		 OKAN TURAN
ASELSAN		 TUBA ÖZER
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG
CAN ÇAKA
ANADOLU GRUBU		 İLHAN GÜCÜYENER
ENKA İNŞAAT		 ÖZLEM ATAÜNAL
AKKÖK HOLDİNG		 TUBA YILMAZ
MAVİ

 

CEM KÖKSAL
ZORLU HOLDİNG		 KEMAL SAY
KASTAMONU ENTEGRE		 POLAT ŞEN
ARÇELİK		 YASEMİN SAĞIROĞLU
FUJITSU TÜRKİYE
CENGİZ KONUKOĞLU
SANKO HOLDİNG		 KERİM KAZGAN
BORUSAN OTOMOTİV		 SABRİ TÜTÜNCÜ
KİBAR HOLDİNG		  
DERYA HATİBOĞLU
VODAFONE TÜRKİYE		 MEHMET ÇAYIREZMEZ
EVYAP		 SACİT BASMACI
ECZACIBAŞI HOLDİNG		  
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kavak: Rusya'nın bize domates ithal etme zorunluluğu var
İŞ-YAŞAM

"Rusya'nın bizim domatesimize ihtiyacı var"
Yerli muzda "rekor" fiyat
İŞ-YAŞAM

Yerli muzda "rekor" fiyat
Türkiye, Arap ve Körfez yatırımlarından büyük pay alıyor
İŞ-YAŞAM

Arap yatırımcıların Türkiye yatırımları kazandırıyor
Ruslar, biber ve kabak için denetime gelecek
İŞ-YAŞAM

Ruslar bu kez onlar için geliyor
ChemChina Syngenta’yı alıyor
İŞ-YAŞAM

Tarihe geçecek satın alma

Milyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni gözdesi Antalya
İŞ-YAŞAM

Hint düğünlerinin yeni gözdesi Antalya
Destek Yatırım da faaliyetlerine son verdi
İŞ-YAŞAM

SON DAKİKA... BİR KURUM DAHA KEPENKLERİ KAPATTI
Eczacıbaşı-Schwarzkopf ortaklığında hisseler Henkel'e geçiyor
İŞ-YAŞAM

ECZACIBAŞI'NDAN FLAŞ SATIŞ KARARI
Domates fiyatlarını Rusya düşürdü, sert kış yükseltti
İŞ-YAŞAM

GEÇEN SENE ÇÖPE DÖKÜLÜYORDU, BU SENE 10 LİRA!
DenizBank’ın net kârı 558 milyon liraya ulaştı
İŞ-YAŞAM

DENİZBANK’IN KÂRINDA ÖNEMLİ ARTIŞ
Evcil hayvan bakımı için belediyelere hibe verileceğini açıkladı
İŞ-YAŞAM

"YÜZDE 45'E KADAR MADDİ DESTEK HİBE VERİYORUZ"
Delta Havayolları'nın başı uçaktan indirilen aile ile dertte
İŞ-YAŞAM

UÇAKTAN ATTILAR!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme