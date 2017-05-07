Fırat'ta yetişen balıklar Akdeniz'e gidiyor

Bölge halkının balık ihtiyacını gideren Şanlıurfalı balıkçılar, denize kıyısı olan kentlere de balık satmaya başladı. Haftalık her biri 3'er kilogram gelen 20 bin kadar balığı Mersin'deki toptancılara satan Şanlıurfalıların Akdeniz'e olan ticareti, özellikle denizlerdeki av yasağının olduğu dönemlerde daha da artıyor.
Fırat Nehri'ndeki bir balık çiftliğinin yöneticisi Mehmet Ali Bozkurt yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır balık çiftliğinde çalıştığını söyledi.
Güne balıkları besleyerek başladığını ifade eden Bozkurt, iş yoğunluğunun mevsimsel olarak değişiklik gösterdiğini dile getirdi.
Balıkların büyüdüğü dönemlerde "boylama" adı verilen işlemle balıkların boy oranlarına göre ayrıldığını ve ayrı kafeslere yerleştirdiklerini ifade eden Bozkurt, Fırat Nehri boyunca çok sayıda balıkçı olmasına rağmen 24 kafesleri olması nedeniyle bölgenin önemli balıkçıları arasında yer aldıklarını kaydetti.
Bozkurt, yaklaşık 500 bini 10 gram altı gelen küçük balıklar olmak üzere toplam 800 bin kadar balıklarının olduğunu belirterek, "Balıkları haftada sadece 2 gün avlıyoruz ve toptan olarak gönderiyoruz. Perakende olarak da satıyoruz. Bölge halkının yanı sıra Adana ve Mersin gibi deniz kentlerine de balık gönderiyoruz." dedi.