Fırat'ta yetişen balıklar Akdeniz'e gidiyor

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Bozkurt, yaklaşık 500 bini 10 gram altı gelen küçük balıklar olmak üzere toplam 800 bin kadar balıklarının olduğunu belirterek, "Balıkları haftada sadece 2 gün avlıyoruz ve toptan olarak gönderiyoruz. Perakende olarak da satıyoruz. Bölge halkının yanı sıra Adana ve Mersin gibi deniz kentlerine de balık gönderiyoruz." dedi.