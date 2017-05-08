Gazprom
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Türk Akımı'nda inşaat başladı

Rus enerji şirketi Gazprom’un, Türk Akımı projesinde deniz kısmı için boru hattı inşaatına başladığı bildirildi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:31:31 Güncelleme: 09:32:44 AA

Rus enerji şirketi Gazprom’un, Türk Akımı projesinde deniz kısmı için boru hattı inşaatına başladığı bildirildi.

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Türk Akımı projesinde Karadeniz’den geçecek boru hattı için inşaatın, belirlenen takvim doğrultusunda başladığı belirtildi.

İnşaatının AllSeas şirketine ait Audacia adlı gemiyle yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, Karadeniz’in daha derin kısımlarında ise boru hattı inşaatının Pioneering Spirit adlı gemiyle yürütüleceği bilgisine yer verildi.

Hükümetler arası anlaşmanın geçen yılın ekim ayında İstanbul'da imzalandığı Türk Akımı projesi kapsamında, her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

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