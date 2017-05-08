İstinye CarrefourSA 6 milyon TL yatırımla yenilendi

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, yenilediği İstinye Hipermarketini “çıpa” konseptiyle bugün hizmete açıldı. Açılışa, Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı ve İcra Kurulu Üyeleri katıldı.

"TÜKETİCİLERİMİZLE BİRLİKTE GELECEĞE YELKEN AÇMAK İSTİYORUZ"



Açılışta konuşan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, Sabancı Topluluğu olarak Türkiye için önemli sektörlerden olan gıda perakendeciliği sektöründe CarrefourSA gibi önemli bir markayla yer almaktan dolayı gurur duyduklarını vurgulayarak hem mevcudu korumak hem de yenilikleri takip ederek yeni yatırımlar gerçekleştirip tüketicilerle birlikte geleceğe yelken açmak istediklerinin altını çizdi.

Ata Köseoğlu, şunları söyledi: “Sabancı Topluluğu Perakende Grubu olarak sürdürülebilir gelişim anlayışını odağına alan, sinerjisi yüksek, dinamik ve etkin bir yapıyla çalışıyoruz. CarrefourSA, bugün Türkiye’nin 58 şehrinde, 630 market ile yılda 185 milyon kişiye ulaşan dev bir ailedir. Böylesi bir ailenin süregelen sistem ve hizmet anlayışını yenileyerek daha etkin ve daha verimli bir şekilde tüketicilere ulaşmasını arzuluyoruz. Bu arzu ve istek ile mevcut marketlerimizi tüketicilerimizin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendiriyoruz. İstanbul Boğazı’nın köklü bir geçmişe sahip semtlerinden İstinye’deki hipermarketimizi, bu anlayışla yeniliyor ve tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bugüne kadar tüketicilerine sunduğu ve sektör adına örnek ve öncü olan yenilikleriyle başarıya ulaşan CarrefourSA’nın bugünden sonra farklı hizmet ve uygulamalarla başarısını artırarak geleceğe uzanacağına ve müşterilerine en iyi hizmeti sunan marka olacağına inancımız tam.”

"İSTİNYE CARREFOURSA HİPER, CARREFOURSA'NIN CEVHERİ OLACAK"



CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin de, CarrefourSA olarak tüketicilerine benzersiz bir alışveriş keyfi, bol ürün çeşitliliği ve kalite sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

‘Müşterilerimize nasıl daha iyi hizmet sunarız’ diye düşünüyor, ‘önce müşteri’ diyerek tüketicilerimizi dinliyor, marketlerimizi yerine ve ihtiyaçlara göre yenilemenin farklı yollarını araştırıyoruz. Bu doğrultuda ilk olarak multiformatlarımızı ayrıştırma yoluna gittik, ardından her bir formatı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniledik. Yeniliklere ilk göz ağrımız hipermarketlerin formatını tüketici davranışları, beklentiler ışığında değişerek başladık. Bu değişimin en somut örneğini İstinye CarrefourSA Hiper’de 6 milyon TL yatırımla hayata geçen değişimde görebiliyoruz. Toplam 3.500 metrekare alana sahip olan ve 350 kişinin görev yaptığı marketimiz, sahip olduğu ürün yelpazesinden misafirlerine sunduğu hizmet anlayışına, geçmişe oranla daha rahat bir alışveriş imkânı sağlamasından farklı lezzetlere kapı açan reyon dizilimiyle CarrefourSA’nın bu alandaki cevheri olacak.”

CARREFOURSA İSTİNYE HİPERMARKETİNDE İMZA ATILAN DEĞİŞİMLER

İstinye CarrefourSA Hiper’de gerçekleşen değişimi aktaran CarrefourSA Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı, şu bilgileri verdi:

“İstanbul’un önde gelen yaşam alanlarından İstinye’deki hipermarketimizi hem konumunun getirdiği gereklilikler hem de buradan alışveriş yapan müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yeniledik. İstinye CarrefourSA Hiper’i alışveriş keyfini artırmak, zaman kazandırmak ve daha etkin hizmet vermek amacıyla yeniledik. Değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek bir hipermarketin ötesinde yaşam alanı olabilecek ve daha rahat alışveriş yapılabilecek bir format meydana getirdik. Alışılagelmiş CarrefourSA hipermarketinin dışında, hedeflediğimiz gibi yaşam alanı olabilecek bir hipermarket oluşturduk. Taze gıda ürünlerinin yanında dünya tatlarını arayanlara yönelik lezzet gruplarıyla oluşturduğumuz reyonlarda ürün sayımızı 50 bine ulaştırdık.”

"KASAP VE ŞARKÜTERİ REYONU VAZGEÇİLMEZ DURAĞIMIZ"

İstinye’deki yeniliklerden ilkini kasap ve şarküteri reyonunda gerçekleştirdiklerini belirten Şenol Arpacı, “tüketicilere alanında uzman personel ile hizmet vereceklerini ve Limuzin, Şarole, Angus gibi farklı ırkların veya “dry aged” (dinlendirilmiş et) denilen etlerin sunulacağını söyledi ve devam etti: “Şarküteri reyonumuzda İzmir Tulum’undan Kars Gravyerine, Van Otlu Peyniri’nden Hatay Örgü Peynirine, Anadolu’nun geleneksel peynirlerinden dünyanın farklı yerlerinden ithal peynirlerine ve hatta ev yapımı lezzetinde mezeleri müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.”

"SEZONDA 80, SEZON DIŞINDA 55 FARKLI TÜRDE BALIK SATIŞI"

Balık reyonunda sezonda yaklaşık 80, sezon dışında ise yaklaşık 55 farklı su ürünü çeşidi bulunduracakları aktaran Arpacı, “Balık reyonumuzda tüketicilerimizin satın aldığı balık çeşidini temizleyip, dilerlerse onlar için pişirip, paket servisi sunacağız. Bunun yanı sıra telefonla da balık siparişlerini alacağız” dedi.

"ÇITIR ÇITIR ORGANİK EKMEKLER, BAGETLER VE YÖRESEL LEZZETLER"

Unlu mamuller reyonunda bir ilki uygulayarak yerinde üretim yapmaya başladıklarının altını çizen Şenol Arpacı, çeşidi bol unlu mamul ve pastanın yanı sıra CarrefourSA’ya özel organik ekmekler, bagetler, kruvasanlar imal ederek keyifli bir fırın ortamı sunacaklarını belirtti.

Çay ve kahve tiryakilerini düşünen CarrefourSA’nın yine bir ilke imza atarak Lezzet Sokağı kurduğunu açıklayan Şenol Arpacı, “Lezzet Sokağı’nda dünyanın farklı yörelerinden çay ve kahve çeşitleri, organik ürünler, çikolata tutkunlarına özel lezzetler, çeşitli baharatlar ve coğrafi işaretli kuruyemişler bulunuyor. Bu sokaktaki bir başka ayrıcalıklı hizmetimiz ise Japon Mutfağının geleneksel yemeği suşi servisi. Suşi standının hemen yanı başında ise yine dünyanın dört bir yanından şarabın bulunduğu zengin mahzenimiz konumlanıyor.

"ELEKTRONİK ETİKET DÖNEMİ"

“Teknolojiyi kullanan bir marka olarak tüketicilerimizi zaman kazandıran yeniliklerle de buluşturuyoruz” diyen Şenol Arpacı; “İstinye CarrefourSA Hiper’den başlayarak kasiyersiz kasa, elektronik etiket, dijital teraziler ve akıllı ekranları tüm hipermarketlerimize yaygınlaştıracağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.