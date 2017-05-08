DASK'ın Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nda final heyecanı

43 üniversiteden 85 takımın başvurduğu DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın finali yapıldı. Finale kalan 28 takımın bina modelleri, deprem performansını ölçmeyi hedefleyen sarsma masasında teste tabi tutuldu.

Deprem testinden başarıyla geçen ve fayda-maliyet hesabı sonucunda bulunacak en yüksek toplam yıllık kazancı elde eden takım birincilik ödülünün sahibi olacak.



İnşaat mühendisliği öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı, analizi ve model yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak ve depreme dayanıklı bina bilincini artırmak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nda iki gün sürecek final maratonu başladı. 43 üniversiteden 85 başvuru alarak bu yıl kendi rekorunu kıran yarışmada, finale kalan 28 takıma ait bina model maketleri, 8 Mayıs’ta İstanbul Osmanlı Arşivleri Başkanlığı Kongre Merkezi’nde yapılan finalde depremi simüle eden sarsma masasında teste tabi tutuldu.



DASK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdik’in açılış konuşmasıyla başlayan final etkinliğinde, DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç, yaptıkları konuşmalarla yarışmacı ekiplere başarılar dilediler.





Konuşmasında teorik bilginin pratik deneyimle birleştiğinde en yüksek öğrenim verimliliğinin sağlandığına dikkat çeken DASK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdik “Deprem, inşaat mühendislerinin aldıkları teorik bilgiyi pratik alanda sınamaları imkânı verse de depremlerin yaşanma sıklığı bu sürenin çok uzun olmasına neden oluyor. Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın en kıymetli kazanımlarından biri de bu nedenle bilgiyi pratiğe dönüştürmesi ve geleceğin inşaat mühendislerinin deprem karşısında bina modelleri üzerinden becerilerine nasıl yanıt aldıklarını sergilemesidir” diye konuştu.

"YARIŞMAMIZIN ASIL GALİBİ TÜRKİYE OLACAKTIR"



Yarışmanın, üçüncü yılına girerek geleneksel bir nitelik kazandığının altını çizen DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı ise “Yarışmamızın elbette galipleri olacaktır. Ancak yarışmamızın asıl galibi, başta bu deneyimi yaşayan inşaat mühendisliği öğrencilerimiz olmak üzere tüm Türkiye olacaktır. Zira, doğal afetlerin yıkıcı etkilerine karşı hazırlıklı olan, bu yıkıcı etkilerden olabilecek en asgari şekilde etkilenen ülkemiz, kaynaklarını refahına ve gelişmesine yönelterek daha da güçlenecek, gelecek nesillere daha değerli miraslar bırakabilecektir” diye konuştu. Şu anda yaklaşık her 2 konuttan 1’inin sigortalı olduğuna dikkati çeken Kayacı “Ülkemizde ulaşmamız gereken çok sayıda konut sahibi olduğunu unutmuyoruz. DASK olarak sigorta bilincini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.



Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç de DASK’ın 1999 depreminin ardından kurulduğunu ve 2000 yılının Eylül ayında faaliyetlerine başladığını hatırlatarak, “DASK geçen 17 yıllık sürede büyük gelişme gösterdi ve dünya çapında tanınır bir kuruluş haline geldi” dedi. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın depreme dayanıklı bina bilincinin yaygınlaştırılmasına katkılarına değinen Genç “Bu anlamlı yarışmayı hayata geçiren ve bir yarışmanın çok ötesinde, depreme dayanıklı bina bilincinin dalga dalga büyümesini sağlayan bir platform haline getiren DASK yöneticilerine, vizyonlarından ve gayretlerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Temennim, bugün burada hangi ekip kazanırsa kazansın, tüm yarışmacı gençlerimizin depreme dayanıklı bina tasarımı bilinci ve becerisiyle donanmış olmalarıdır” ifadelerini kullandı.

HEYECAN DORUKTAYDI

Konuşmaların ardından sarsma testlerine geçildi. Bina model maketlerinin deprem performanslarının deneysel olarak belirlenmesine yönelik test sürecinde katılımcılar büyük heyecana tanık oldu. Deprem testinden yıkılmadan geçen modeller, ekonomik puanlama ve estetik puanlama kriterlerine de tabi tutulacak. Yarışmanın kazananıysa fayda-maliyet hesabı sonucunda bulunacak en yüksek toplam yıllık kazancı elde eden takım olacak. Ödül töreni 9 Mayıs’ta Osmanlı Arşivleri Başkanlığı Kongre Merkezi’nde yapılacak.



Yarışmada birinci olan üniversiteye deprem sarsma masası hediye edilecek. Birinci olan takım 15.000 TL, ikinci olan takım 10.000 TL, üçüncü olan takımsa 5.000 TL para ödülünün sahibi olacak. 9 Mayıs’taki törende ayrıca En İyi Mimari Özel Ödülü, En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü, En İyi İletişim Becerisi ve Sunum Ödülü ve Yarışma Ruhu Ödülü gibi özel ödüller de sahiplerini bulacak.