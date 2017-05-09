Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuveyt'te Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama törenine Veliaht Şeyh Navaf Ahmed Al Cabir el Sabah, Millet Meclis Başkanı Marzouk Ali Alghanim, Milli Muhafızlar Başkan Yardımcısı Şeyh Mishaal Ahmed Al Cabir el Sabah, Başbakan Şeyh Cabir Mübarak Hamad el Sabah, Kuveyt Devlet Protokol Müdürü Şeyh Khaled ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yer alıyor.

"KUVEYTLİ FİRMALARIN YATIRIMLARININ ARTARAK SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Kuveyt Emiri El Sabah, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminal binasının temel atma törenine katıldı.

Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Türkiye olarak Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle siyasi, ticari, diplomatik ve askeri alanlardaki ilişkilerimizi en üst düzeyde tutma gayreti içindeyiz. Hiç şüphesiz burada karşılıklı yarar ve destek ilkelerinden hareket etmek durumundayız. Sadece kendi çıkarlarımızı düşünerek geniş ve güçlü bir zemin inşa edemeyiz. Bu anlayışla Türkiye olarak Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerle ilişkilerimizin diğer yönleriyle birlikte ekonomik yönünü de güçlendirmeye gayret ediyoruz."

Son 14 yılda bölgedeki ülkelerde Türk şirketlerinin 51 milyar doların üzerinde proje üstlendiğini kaydeden Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin Türkiye'yi işbirliği yapılacak en önemli 5 ülkeden biri olarak kabul etmiş olmasından da büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bölgedeki en istikrarlı, güvenli ve müreffeh ülkelerden biri olan Kuveyt'te ekonomik ve ticari işbirliğimizi geliştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türk şirketleri Kuveyt'in kalkınma hamlelerine her alanda katkı sunmaya daima hazırdır. Kuveytli firmaların ülkemize yaptıkları 1.7 milyar dolar civarında seyreden yatırımlarının artarak sürmesini temenni ediyoruz. Kendi sınırlarımızın ötesine taşan sorumluluk duygusuyla göstereceğimiz ortak iradenin diğer ülkeleri de harekete geçirebileceğine inanıyorum."