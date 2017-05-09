15 Temmuz Şehitler Köprüsü
İŞ-YAŞAM

Köprüdeki gişe çalışmaları erken bitebilir

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 20 Nisan tarihinde başlayan Serbest Geçiş sistemi kurulum ve mevcut gişelerin kaldırılması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

09 Mayıs 2017 Salı, 14:51:06 Güncelleme: 14:55:07 DHA

DHA'nın haberine göre, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ile Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazlarının yer alacağı demir taklar köprü gişelerinin olduğu bölüme kuruldu. Bu taklara sistemin kullanacağı kamera ve diğer cihazlarda takıldı.

Teknik ve elektronik bağlantı işlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan gişelerin Avrupa yakasına geçişte bulunan bölümün de yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların bu hızla sürmesi halinde inşaatın 15 Temmuz’dan daha önce bitebileceği belirtildi.

20 NİSAN'DAN BU YANA ÇALIŞILIYOR

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ücret toplama istasyonlarına, HGS ve OGS cihazını aynı anda okuyacak Serbest Geçiş Sistemi kurulum çalışmaları 20 Nisan tarihinde başlamıştı. Tadilat başladığından bu yana köprü üzerinden 4 gişeden geçiş yapılabiliyor.

DEMİR TAK’LAR YERLEŞTİRİLDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlatılan çalışma tüm hızıyla sürerken sistemin yer alacağı demir taklar gişelerin olduğu bölüme yerleştirildi. Bu demir takların üzerine kamera ve sistemin kullanacağı diğer algılayıcılar takılırken, şu anda elektronik bağlantıların yapıldığı öğrenildi.

AVRUPA YAKASI İSTİKAMETİNE GİŞELERİN YARISI KALDIRILDI

Diğer yandan eski köprü gişelerinin kaldırılması içinde bölgede yoğun bir çalışma var. şu ana kadar Avrupa yakasına geçiş bölümündeki gişelerin yarısı kaldırıldığı ve yol o bölümde asfaltlandı. Avrupa yakasına ulaşım şu anda o bölümden yapılıyor. Serbest geçiş sisteminin bulunduğu bölümün arkasındaki gişelerinde kaldırılması için son aşamaya gelindi.

ÇALIŞMALAR ERKEN BİTEBİLİR

Bölgede çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü, inşaatın bitiş tarihi olan 15 Temmuz 2017’den daha önce tamamlanabileceği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Gümüş Balığı AB'ye 33 TL'den satılıyor
İŞ-YAŞAM

Türkiye'de 1 lira, Avrupa'da 33 lira
Patates ve soğan üreticisi yeni sezondan ümitli
İŞ-YAŞAM

"Patates düşerse soğan da düşüyor"
Türk milyarderlerin çocukları
İŞ-YAŞAM

Hangi Türk milyarderin kaç çocuğu var?
Paşabahçe Mısır'da fabrika satın alıyor
İŞ-YAŞAM

Paşabahçe Mısır'da fabrika satın alıyor
Yaş çayda yerli işçi sorunu döviz kaybına neden oluyor
İŞ-YAŞAM

Her işçi ortalama 3-4 bin dolar kazanıyor
Antep fıstığında düşük rekolte beklentisi fiyatı yükseltti
İŞ-YAŞAM

Fiyatı arttı, kilosu 35 TL oldu
Köprüdeki gişe çalışmaları erken bitebilir
İŞ-YAŞAM

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN İYİ HABER!
Dünya annelerine 50 milyon dal kesme çiçek
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'DEN DÜNYA ANNELERİNE GÖNDERİLİYOR
Wikipedia’ya karşı 'Çinpedia'
İŞ-YAŞAM

HAZIRLIKLAR BAŞLADI, WİKİPEDİA'YA RAKİP GELİYOR
Yıldız Entegre Romanya'da fabrika açıyor
İŞ-YAŞAM

TÜRK DEVİNDEN ROMANYA'YA 150 MİLYON EUROLUK YATIRIM
Facebook yeni video projesi için Hollywood'da yapımcı arıyor
İŞ-YAŞAM

FACEBOOK FİLM ÇEKECEK
Hava kargo en çok domates ihracatçısını sevindirecek
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA AYNI GÜN GÖNDERİLECEK
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme