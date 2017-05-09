İŞ-YAŞAM

Üzüm üreticisi yapraktan kazanıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 15:54:14 AA

Üzümün yanında asma yaprağının da önemli bir gelir kaynağı olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 50 bin dekarda yapılan tarımda üzüm üreticileri asma yaprağı toplamaya başladı

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    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 50 bin dekarda yapılan tarımda üzüm üreticileri asma yaprağı topluyor.

     

     

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    Yaklaşık bir ay sürecek asma yaprağı toplama dönemi bağları hareketlendirdi.

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    Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Ramazan Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda sarmalık yaprakların toplandığını, kilogram fiyatının yeşil yaprak olarak 10 liraya satıldığını söyledi.

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    Birçok üreticinin yaprağı salamura olarak sattığını anlatan Can, çok sayıda kişinin bu yolla aile bütçelerine katkı sağladığını belirtti.

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    Asma yaprağının yeşil olarak kilogramı 10 liradan, 5 ila 10 kilogramlık bidonlara hazırlanarak satışa sunulan asma yaprağı salamurasının ise 25 ila 40 liradan satıldığını ifade eden Can, sözlerine şöyle devam etti:

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