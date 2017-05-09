Üzüm üreticisi yapraktan kazanıyor

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Yeşil yaprak olarak kilosu 10 liradan, salamura olarak ise 25'ten 40 liraya kadar değişen fiyatlarla satılmaktadır. Bizim üzümlerimiz de yaprağımız da kaliteli, toprağımız kıraç olması nedeniyle üzümlerimiz daha tatlı, daha şirin oluyor ve daha çabuk gelişiyor. Türkiye'nin en kaliteli yaprağı olduğunu söyleyebiliriz.