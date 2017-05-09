Üzüm üreticisi yapraktan kazanıyor

Bizim ve bölgenin geçimi bunun üzerine, üzüm zamanı üzüm, yaprak zamanı yapraktır. Topladığımız yaprak kükürtsüz, ilaçsız ve organiktir. 30 gün süren yaprak toplama hasadında bir kısmımız yeşil yaprak olarak satarken bir kısmımız ise 5 ila 10 kiloluk bidonlara hazırladığımız salamura olarak satıyoruz.
Yeşil yaprak olarak kilosu 10 liradan, salamura olarak ise 25'ten 40 liraya kadar değişen fiyatlarla satılmaktadır. Bizim üzümlerimiz de yaprağımız da kaliteli, toprağımız kıraç olması nedeniyle üzümlerimiz daha tatlı, daha şirin oluyor ve daha çabuk gelişiyor. Türkiye'nin en kaliteli yaprağı olduğunu söyleyebiliriz.