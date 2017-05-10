Koç Holding'ten ilk çeyrekte 1.1 milyar TL net kâr

Koç Holding yılın ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Türkiye'ye olan inançla uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdükleri yatırımlarının finansal sonuçlara olumlu katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Çakıroğlu, yatırım ve ihracat odaklı stratejileri ile büyümede sürdürülebilirliğe odaklandıklarını ifade etti.

1.1 MİLYAR TL YATIRIM

Ülke ekonomisinde büyümenin yapı taşlarından biri olmaya gururla devam ederken, yılın ilk çeyreğinde 1,1 milyar TL kombine yatırım yaptıklarını dile getiren Çakıroğlu, "Son 5 yılda yatırımlarımız kombine bazda 30 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti. Ülkemizde ve küresel pazarlarda tüm yatırım fırsatlarını aktif olarak değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İHRACATTA YÜKSEK ARTIŞ

Çakıroğlu, yılın ilk çeyreğinde kombine ihracatlarını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artırdıklarını bildirdi.

Otomotiv sektöründe ihracat performansının öne çıktığını, Ford Otosan ve Tofaş'ın toplam ihracat adetlerini senelik bazda sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 35 seviyesinde artırdığını belirten Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Diğer yandan, dayanıklı tüketim sektöründe Arçelik, yılın ilk çeyreğini güçlü performansla kapattı. Ülkemizde beyaz eşya pazarı ilk çeyrekte 6 ana ürün bazında senelik yüzde 36 büyürken, Arçelik'in yine aynı ürün gruplarındaki satış adedinde ise yüzde 43 artış oldu. Arçelik'in Türkiye cirosundaki artış ise yüzde 35 olarak gerçekleşti. Beko Avrupa'nın en çok satan ikinci markası konumunu sürdürdü.

Enerji sektöründe ise Tüpraş ve Aygaz başarılı performans sergiledi. Rafineri marjlarındaki artış ve Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nin etkisiyle tam kapasite çalışan Tüpraş, ara ürün dahil 7,5 milyon ton şarj ile satışlarını yüzde 5 arttırdı. Yılın ilk iki ayında Türkiye'de LPG pazarının önceki yıla göre yüzde 5 daralmasına rağmen, pazardaki lider konumu güçlendiren Aygaz'ın yurt içi LPG satış tonajı yılın ilk üç ayında yüzde 2 gerilerken, toplam satış tonajı ihracatın etkisiyle yüzde 12 artış gösterdi."

Levent Çakıroğlu, Yapı Kredi'nin de dijital bankacılık alanında yaptığı yatırımlarla 17 çeyrektir pazar payını aralıksız büyüttüğünü vurguladı.